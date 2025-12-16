Sữa và mật ong: 8 lợi ích sức khỏe và tác dụng phụ cần biết 16/12/2025 08:00

(PLO)- Khi kết hợp sữa và mật ong, cơ thể sẽ tiếp nhận nguồn dinh dưỡng tác động đến sức khỏe theo nhiều cách khác nhau, từ hỗ trợ giấc ngủ đến sức khỏe tim mạch.

Sữa và mật ong đều giúp cơ thể nhận biết thời điểm nghỉ ngơi, nhưng tác dụng của chúng còn nhiều hơn thế. Dưới đây là những lợi ích và lưu ý khi sử dụng thức uống này.

Những lợi ích sức khỏe của sữa và mật ong cùng tác dụng phụ cần biết. Ảnh Ai

Thúc đẩy giấc ngủ

Sữa và mật ong là phương pháp hỗ trợ trị mất ngủ phổ biến tại nhà. Cả hai đều chứa tryptophan, một axit amin giúp giải phóng hormone serotonin và melatonin. Những chất này giúp bạn bình tĩnh và báo hiệu cho cơ thể biết đã đến giờ ngủ.

Một thử nghiệm lâm sàng nhỏ trên người lớn tuổi cho thấy giấc ngủ cải thiện sau ba ngày uống sữa và mật ong. Thức uống này cũng hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột, thúc đẩy giấc ngủ ngon và sức khỏe tổng thể nhờ chứa cả prebiotic và probiotic.

Giúp xương chắc khỏe

Canxi và vitamin D liên quan mật thiết đến độ chắc khỏe của xương. Sữa là nguồn cung cấp quan trọng của cả hai chất này. Cần bổ sung canxi từ thực phẩm để tránh tình trạng cơ thể lấy canxi từ xương. Vitamin D được thêm vào sữa giúp hỗ trợ hấp thụ và giữ lại canxi.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa và chống viêm trong mật ong có thể giúp giảm nguy cơ hoặc làm chậm quá trình loãng xương.

Hỗ trợ lành vết thương

Sữa và mật ong có thể mang lại lợi ích khi thoa lên da. Một nghiên cứu trên thỏ đã so sánh việc bôi mật ong, bôi sữa, bôi hỗn hợp cả hai và bôi kem kháng sinh sulfadiazine. Kết quả cho thấy nhóm được bôi hỗn hợp mật ong và sữa có tốc độ lành vết thương nhanh nhất.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị tiêu thụ 2-3 khẩu phần sữa tách béo hoặc ít béo mỗi ngày. Dù AHA khuyên hạn chế sữa nguyên kem, một số nghiên cứu mới cho thấy loại sữa này có thể không gây hại cho tim.

Sữa nguyên kem có thể giúp tăng cholesterol tốt (HDL) và không làm tăng huyết áp. Khi kết hợp với mật ong, thức uống này càng có lợi vì mật ong hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu (LDL) và cholesterol toàn phần.

Tăng lượng calo hấp thụ

Một cốc sữa nguyên kem chứa khoảng 150 calo, trong khi một thìa mật ong cung cấp thêm khoảng 64 calo. Bạn có thể dùng hỗn hợp này như một món ăn nhẹ. Tuy nhiên, cần cân đối chế độ ăn uống tổng thể để tránh tăng cân không mong muốn.

Tăng lượng đường nạp vào

Dù là sản phẩm tự nhiên, mật ong vẫn được xem là "đường bổ sung". Đường trong mật ong chủ yếu là glucose và fructose. AHA khuyến cáo hạn chế đường bổ sung dưới 6% tổng lượng calo hàng ngày (khoảng 2 muỗng canh mật ong). Ngược lại, lactose trong sữa không bị coi là đường bổ sung.

Có thể gây khó tiêu

Người không dung nạp lactose sẽ gặp khó khăn khi tiêu hóa sữa, dẫn đến buồn nôn, đầy hơi hoặc tiêu chảy. Nếu gặp tình trạng này, bạn nên chọn sữa không chứa lactose để dùng kèm mật ong.

Ngoài ra, mật ong chứa fructose, một chất thuộc nhóm khó hấp thụ với một số người (nhóm FODMAP). Điều này có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích.

Ảnh hưởng đến làn da

Ở người dưới 30 tuổi, việc tiêu thụ các sản phẩm từ sữa có thể làm tăng nguy cơ mụn trứng cá. Trẻ nhỏ bị chàm cũng có tỉ lệ dị ứng sữa cao hơn.

Phản ứng dị ứng với mật ong tuy hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra, gây nổi mề đay. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể gây sưng tấy hoặc khó thở.