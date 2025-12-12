Ăn trái cây khi bụng đói: Lợi hay hại? 12/12/2025 09:30

(PLO)- Nếu bạn phân vân việc bắt đầu buổi sáng với trái cây, đây là những thông tin hữu ích giúp đưa ra quyết định phù hợp cho sức khỏe.

Các chuyên gia cho biết trái cây có thể ăn bất cứ lúc nào, kể cả khi đói, tùy thuộc vào khả năng dung nạp của mỗi người.

Ai cũng có thể ăn trái cây khi đói. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Các loại quả như đu đủ, dưa hấu dễ tiêu hóa hơn; trong khi trái cây họ cam quýt hoặc giàu chất xơ có thể gây khó chịu, ợ chua với một số người.

Nhiều năm qua, thời điểm "đúng" để ăn trái cây luôn gây tranh luận. Một số người khẳng định ăn trái cây ngay khi thức dậy là chìa khóa cho sức khỏe. Số khác cảnh báo thói quen này gây ợ chua, đầy hơi hoặc làm chậm tiêu hóa. Nhiều tin đồn cũng cho rằng chỉ nên ăn trái cây khi bụng rỗng.

Thực tế, trái cây chứa nhiều nước, vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa. Vấn đề không nằm ở việc trái cây có tốt hay không, mà là thời điểm ăn có ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của mỗi người hay không.

Ăn trái cây khi đói bụng có được không?

Mặc dù nhiều người tin rằng nên thận trọng khi ăn trái cây buổi sáng, một số chuyên gia lại có quan điểm khác.

"Bạn có thể ăn chúng khi bụng đói hoặc sau bữa ăn. Chúng luôn tốt cho sức khỏe", chuyên gia dinh dưỡng Rupali Datta (Delh) nói.

Bà cho biết trái cây tiêu hóa nhanh, cung cấp nước tự nhiên và năng lượng sạch mà không gây nặng bụng. Với nhiều người, đây là lựa chọn nhẹ nhàng, sảng khoái sau một đêm nhịn ăn. Nếu cảm thấy thoải mái sau khi ăn lúc đói, không có lý do gì để dừng thói quen này.

Ai cũng có thể ăn trái cây khi đói?

Trong khi một số người dễ dàng tiêu hóa trái cây khi bụng rỗng, người khác lại thấy khó chịu. Ăn trái cây khi đói không sai, nhưng thời điểm rất quan trọng với quá trình tiêu hóa. Một số loại quả, đặc biệt là họ cam quýt, cần được cân nhắc.

Theo chuyên gia Ayurveda - Tiến sĩ Dhanvantri Tyagi: "Những người bị cảm lạnh hoặc ợ chua nặng nên tránh ăn trái cây họ cam quýt khi bụng đói".

Các loại quả như cam, dứa và nhóm giàu chất xơ như ổi, lê có thể gây khó chịu. Vấn đề nằm ở khả năng dung nạp của từng cá nhân đối với tính axit hoặc hàm lượng chất xơ trong quả.

Thay vì tuân theo quy tắc cứng nhắc, hãy tập trung vào phản ứng của cơ thể. Nếu ăn trái cây khiến bạn nhanh đói, hãy kết hợp với các loại hạt, ngũ cốc hoặc sữa chua. Nếu thích bữa sáng thịnh soạn, hãy ăn trái cây giữa các bữa ăn.

Các loại trái cây thích hợp ăn khi bụng đói

Nếu hệ tiêu hóa khỏe mạnh, những loại sau thường mang lại cảm giác nhẹ nhàng, cấp nước tốt:

Đu đủ: Làm dịu, giàu enzyme, tốt cho đường ruột.

Dưa lưới: Nhiều nước, nhẹ, dễ tiêu hóa.

Chuối: Tốt cho người bị ợ chua vào buổi sáng.

Các loại quả mọng: Giàu chất chống oxy hóa, tốt cho dạ dày.

Táo: Ít chất xơ, ngọt nhẹ, không quá chua.

Những loại nên tránh khi bụng đói

Nhóm này giàu dinh dưỡng nhưng có thể gây nặng bụng, cồn ruột khi ăn sáng sớm:

Cam và dứa: Có thể gây ợ chua.

Ổi: Giàu chất xơ, dễ gây đầy hơi.

Lê: Giàu chất xơ, gây cảm giác nặng bụng.

Quả lựu: Khó tiêu hóa với người có dạ dày yếu.

Tóm lại, ăn trái cây khi bụng đói hoàn toàn ổn nếu cơ thể bạn cho phép.