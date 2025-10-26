Đây là cách bạn có thể bảo quản trái cây và rau củ trong hơn một tuần 26/10/2025 08:32

(PLO)- Giữ trái cây và rau củ tươi ngon không hề khó. Áp dụng ngay những nguyên tắc bảo quản khoa học này để trái cây và rau củ luôn tươi ngon, tràn đầy dinh dưỡng suốt cả tuần.

Theo Theo The Times of India, bạn vừa mua nhiều trái cây và rau củ tươi và muốn giữ chúng tươi ngon lâu nhất có thể? Hãy áp dụng những nguyên tắc bảo quản đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây để nông sản của bạn luôn ở trạng thái tốt nhất.

1. Phân loại và tách riêng từng loại

Bước đầu tiên là tách riêng các loại trái cây sinh ra khí ethylene, chẳng hạn như táo, chuối, bơ ra khỏi rau củ và các loại trái cây nhạy cảm khác.

Ethylene là khí tự nhiên giúp trái cây chín nhanh, nhưng cũng khiến các loại khác hư hỏng sớm hơn nếu để gần nhau.

2. Sử dụng đúng khu vực bảo quản

Không phải loại nào cũng nên cho vào tủ lạnh.

- Các loại ưa lạnh và ẩm cao như rau lá, quả mọng nên để trong ngăn rau củ của tủ lạnh.

- Các loại cần nơi khô, thoáng mát như hành tây, khoai tây, bí đỏ nên được giữ ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp.

Điều chỉnh đúng độ ẩm và nhiệt độ sẽ giúp duy trì độ giòn, tươi và hương vị tự nhiên của thực phẩm.

Chỉ với vài bí quyết nhỏ, bạn có thể giữ trái cây và rau củ luôn tươi ngon suốt cả tuần như vừa mua về. Ảnh: AI

3. Không rửa trước khi bảo quản

Nhiều người có thói quen rửa sạch rau quả ngay sau khi mua, nhưng điều này lại khiến chúng nhanh hỏng hơn.

Hãy chỉ rửa ngay trước khi sử dụng, vì độ ẩm dư thừa sẽ tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

4. Giữ độ ẩm cân bằng và thông thoáng

Ngay cả khi không rửa, bạn vẫn nên đảm bảo môi trường bảo quản không quá ẩm.

Hãy dùng khăn giấy, túi nhựa hoặc hộp có lỗ thông hơi nhỏ để kiểm soát độ ẩm. Quá khô khiến rau héo, trong khi quá ẩm lại dễ gây thối rữa.

5. Kiểm tra thường xuyên và loại bỏ phần hỏng

Dù cẩn thận đến đâu, một vài món vẫn có thể bị hư.

Hãy kiểm tra định kỳ và loại bỏ ngay những trái cây hoặc rau củ bị mềm, dập hoặc có dấu hiệu mốc.

Chỉ một quả táo hỏng hoặc lá rau úng cũng có thể làm hư cả phần còn lại.

Mẹo bảo quản dài hạn, hơn cả một tuần

Nếu bạn muốn giữ nông sản được lâu hơn hoặc đang có lượng lớn trái cây theo mùa, hãy thử các phương pháp bảo quản lâu dài dưới đây:

Cấp đông hoặc chần sơ

Chần rau củ qua nước sôi rồi làm lạnh nhanh giúp ngăn enzyme gây hỏng, giữ nguyên màu sắc và hương vị. Sau đó, cho vào túi hoặc hộp chuyên dụng trong ngăn đông.

Sấy khô

Loại bỏ độ ẩm giúp làm chậm quá trình hư hỏng. Thực phẩm sấy có thể giữ được hàng tháng nếu được đóng kín và bảo quản nơi khô ráo.

Muối chua và lên men

Ngâm với giấm hoặc nước muối không chỉ giúp kéo dài thời gian bảo quản, mà còn tạo ra hương vị mới lạ. Phù hợp cho dưa chuột, cà rốt, củ dền, ớt,...

Đóng hộp

Với các loại có hàm lượng nước cao như cà chua, đậu, nấm, đào, việc đóng hộp đúng cách (đun sôi hoặc xử lý áp suất) giúp bảo quản trong nhiều tháng.

Sử dụng dụng cụ bảo quản chuyên dụng

Những túi hoặc hộp kiểm soát khí và độ ẩm, ngăn ethylene hoặc giúp lưu thông không khí hợp lý, có thể tăng gấp đôi thời gian tươi mới.