Những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng khi bổ sung quá nhiều vitamin E 20/12/2025 09:43

Bạn có thể bổ sung vintamin E đủ lượng cần thiết từ các thực phẩm như hạt, quả hạch và rau lá xanh.

Tăng nguy cơ chảy máu nếu quá liều vitamin E. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Tuy nhiên, việc bổ sung vitamin E liều cao có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng. Các nguy cơ bao gồm tăng khả năng chảy máu, đột quỵ và suy tim.

Tăng nguy cơ chảy máu

Liều cao vitamin E có thể làm tăng nguy cơ chảy máu và khiến máu khó đông. Điều này xảy ra do vitamin E cản trở vitamin K và tác động tiêu cực đến tiểu cầu. Tiểu cầu là tế bào máu đóng vai trò tạo cục máu đông để cầm máu.

Khi máu khó đông, ngay cả vết cắt nhỏ cũng có thể chảy máu lâu hơn bình thường. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến chảy máu nội tạng nguy hiểm.

Dấu hiệu chảy máu quá nhiều: Hãy gọi ngay cho bác sĩ nếu bạn nhận thấy các dấu hiệu sau: Có máu trong nước tiểu hoặc phân (phân màu đỏ hoặc đen và sệt). Lú lẫn, da lạnh, chóng mặt, yếu sức hoặc khó thở. Vết cắt chảy máu lâu hơn bình thường hoặc bầm tím quá mức. Thường xuyên chảy máu cam hoặc chảy máu nướu răng. Kinh nguyệt ra nhiều bất thường.

Đột quỵ xuất huyết: Dùng hơn 1.000 miligam (mg) vitamin E mỗi ngày có thể gây chảy máu não. Đây gọi là đột quỵ xuất huyết, một trường hợp cấp cứu y tế cực kỳ nguy hiểm.

Các triệu chứng thường xuất hiện đột ngột: Đau đầu dữ dội, lú lẫn hoặc khó nói. Tê hoặc yếu ở mặt, cánh tay hoặc chân (đặc biệt ở một bên cơ thể). Khó nhìn, khó đi lại, chóng mặt hoặc mất thăng bằng.

Suy tim

Bổ sung vitamin E liều cao có thể làm tăng nguy cơ suy tim, đặc biệt với người có tiền sử bệnh tim. Nồng độ quá cao có thể gây hại cho tim thay vì bảo vệ nó. Ở những người có vấn đề về tim, vitamin E làm tăng nguy cơ suy tim lên 50%.

Dấu hiệu cảnh báo suy tim

Bạn cần lưu ý các triệu chứng như lú lẫn, chán ăn, ho dai dẳng, nhịp tim nhanh hoặc không đều. Các dấu hiệu khác bao gồm hụt hơi, tăng cân đột ngột do tích tụ dịch, sưng ở chân và mệt mỏi bất thường.

Nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Một nghiên cứu cho thấy nam giới khỏe mạnh uống 400 IU (khoảng 180–268 mg) vitamin E mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao hơn.

Liều cao chất chống oxy hóa này có thể cản trở quá trình loại bỏ tế bào bị tổn thương. Khi tế bào lỗi không được loại bỏ, chúng có thể phát triển bất thường dẫn đến ung thư.

Tương tác thuốc

Vitamin E có thể làm thay đổi cách hoạt động của một số loại thuốc hoặc tăng tác dụng phụ. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn đang dùng: Thuốc làm loãng máu (như warfarin, aspirin): Làm tăng nguy cơ chảy máu. Thuốc giảm cholesterol (statin): Có thể làm giảm hiệu quả của thuốc.

Điều trị ung thư: Có thể làm giảm hiệu quả của hóa trị hoặc xạ trị. Thuốc ức chế miễn dịch: Làm giảm nồng độ thuốc trong máu sau cấy ghép nội tạng.

Hệ miễn dịch suy yếu

Ở mức độ vừa phải, vitamin E hỗ trợ miễn dịch tốt. Tuy nhiên, liều lượng trên 1.000 mg mỗi ngày có thể làm suy yếu phản ứng miễn dịch. Điều này khiến cơ thể dễ bị ốm hoặc mất nhiều thời gian hơn để hồi phục.

Sức khỏe xương suy yếu

Vitamin E liều cao cản trở quá trình hấp thụ vitamin A, D và K của cơ thể. Theo thời gian, nồng độ các vitamin này thấp sẽ làm suy yếu xương và tăng nguy cơ gãy xương.