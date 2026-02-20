Ngày Tết ăn theo kiểu này khiến bệnh tim mạch tránh xa 20/02/2026 16:13

(PLO)-Việc chuẩn bị những bữa ăn tốt cho tim mạch mà vẫn giữ trọn hương vị truyền thống không hề khó.

Theo các chuyên gia, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây là những siêu thực phẩm không chỉ nuôi dưỡng trái tim mà còn hỗ trợ sức khỏe trí não.

Các loại ngũ cốc như hạt diêm mạch, gạo lứt và bắp là những thực phẩm cốt lõi trong chế độ ăn tối ưu. Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp lượng chất xơ dồi dào, giúp giảm mức cholesterol xấu và duy trì năng lượng bền bỉ suốt cả ngày. Thay vì gạo trắng, hãy thử kết hợp hạt diêm mạch vào các món trộn hoặc món hầm để tăng cường dinh dưỡng.

Đậu đen, đậu lăng, đậu gà là những nguồn cung cấp protein và chất xơ tuyệt vời nhưng lại rất ít chất béo. Những nhà máy dinh dưỡng nhỏ bé này giúp kiểm soát lượng đường trong máu và ổn định cholesterol, từ đó cải thiện sức khỏe tim mạch rõ rệt.

Thay vì sử dụng mỡ động vật, bơ hoặc các loại dầu nhiệt đới như dầu dừa, dầu cọ vốn chứa nhiều chất béo bão hòa, hãy chuyển sang các loại dầu thực vật như dầu ô liu, dầu ngô hoặc dầu hạt cải.

Chất béo không bão hòa có trong cá hồi, quả bơ và các loại hạt giúp hạ thấp mức cholesterol xấu.

Hãy cố gắng ăn đa dạng màu sắc vì mỗi loại rau củ, trái cây tươi đều chứa các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa khác nhau. Chúng giúp hỗ trợ chức năng tim và giảm các phản ứng viêm trong cơ thể.

Việc sử dụng các loại thảo mộc như rau mùi, kinh giới, tỏi hay các gia vị như bột ớt và thì là không chỉ giúp món ăn đậm đà hơn mà còn là giải pháp thay thế muối hoàn hảo. Giảm lượng muối tiêu thụ là chìa khóa để kiểm soát huyết áp và bảo vệ hệ mạch máu.