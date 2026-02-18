Thực phẩm nên ăn và nên tránh để tránh đau tim tái phát 18/02/2026 11:03

(PLO)- Sau một cơn đau tim, mỗi bữa ăn đều là một lựa chọn quan trọng. Duy trì chế độ ăn cân bằng, điều độ và lành mạnh không chỉ giúp phục hồi tốt hơn mà còn là "lá chắn" bảo vệ tim mạch về lâu dài.

Podcast: Thực phẩm nên ăn và nên tránh để tránh đau tim tái phát

Theo các chuyên gia tim mạch, chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò then chốt trong việc ngăn ngừa cơn đau tim tái phát, hỗ trợ phục hồi và bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Thực phẩm phù hợp giúp giảm cholesterol "xấu", kiểm soát huyết áp, ổn định đường huyết và đặc biệt là giảm viêm, yếu tố quan trọng liên quan đến các biến cố tim mạch tái phát.

Theo Tiến sĩ Girish Godbole, Giám đốc kiêm cố vấn cao cấp về tim mạch can thiệp tại KIMS Hospital, ở Ấn Độ, người bệnh sau cơn đau tim cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản trong ăn uống: “Điều độ là chìa khóa. Chất lượng, số lượng và thời điểm ăn đều quan trọng. Lượng thức ăn nạp vào không nên vượt quá mức năng lượng tiêu hao.”

Ông nhấn mạnh thêm:

“Chế độ ăn tốt cho tim mạch là những lựa chọn thông minh được duy trì mỗi ngày. Kết hợp với vận động, tuân thủ thuốc và kiểm soát căng thẳng, dinh dưỡng là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa cơn đau tim tái phát.”

Việc điều chỉnh lại chế độ ăn uống sau khi bị đau tim là rất quan trọng

Theo Times Now, dưới đây là những thực phẩm nên ưu tiên và cần tránh sau cơn đau tim:

Thực phẩm nên ăn

Ngũ cốc nguyên hạt

Ưu tiên yến mạch, gạo lứt, kê, lúa mì nguyên cám; hạn chế tối đa ngũ cốc tinh chế. Nhóm thực phẩm này giúp kiểm soát cholesterol và giữ đường huyết ổn định.

Rau củ và trái cây tươi

Hãy xây dựng một "đĩa ăn đầy màu sắc" với rau lá xanh, cà chua, cà rốt, quả mọng, táo và trái cây họ cam quýt. Các chất chống oxy hóa trong rau quả giúp giảm viêm và hỗ trợ bảo vệ thành mạch.

Chất béo lành mạnh (với lượng vừa phải)

Các loại hạt, quả hạch, dầu ô liu, dầu mù tạt… giúp tăng cholesterol HDL (cholesterol "tốt") và hạn chế hình thành mảng bám trong động mạch.

Nguồn protein nạc

Đậu, các loại đậu hạt, đậu phụ, sữa ít béo, cá và thịt gia cầm bỏ da là lựa chọn phù hợp. Cá béo như cá hồi cung cấp omega-3, dưỡng chất có lợi cho tim mạch.

Món ăn tự nấu, ít muối

Thực phẩm tươi được chế biến tại nhà giúp kiểm soát tốt lượng muối và chất béo, yếu tố đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hồi phục.

Những thực phẩm bạn cần tuyệt đối tránh

Muối dư thừa

Đồ ăn đóng gói sẵn, thực phẩm chế biến, dưa muối, nước sốt và các món ăn liền chứa nhiều natri, làm tăng huyết áp và gây áp lực lên tim.

Chất béo chuyển hóa và thực phẩm chiên rán

Bánh ngọt công nghiệp, thức ăn nhanh, đồ ăn vặt mặn và các món chiên rán làm tăng cholesterol "xấu" (LDL), đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch.

Đường tinh luyện và đồ uống có đường

Bánh kẹo, món tráng miệng, nước ngọt, nước ép đóng hộp có thể dẫn đến tăng cân, kháng insulin và gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Thịt xông khói, xúc xích, salami và các loại thịt đỏ nhiều mỡ nên được hạn chế tối đa do chứa nhiều chất béo bão hòa và muối.

Rượu bia

Cần tránh hoàn toàn hoặc hạn chế tối đa, vì rượu bia có thể làm tăng huyết áp và gây tổn thương trực tiếp đến cơ tim.