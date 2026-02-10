Uống sữa giúp giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ 10/02/2026 07:43

(PLO)- Một nghiên cứu mới cho thấy tiêu thụ các sản phẩm từ sữa giúp giảm đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Các bệnh chuyển hóa tim mạch như tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ là mối quan ngại lớn trên toàn cầu. Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm hiểu thói quen ăn uống ảnh hưởng thế nào đến nhóm bệnh này.

Một nghiên cứu mới cho thấy tiêu thụ các sản phẩm từ sữa giúp giảm đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Trong đó, việc tiêu thụ sản phẩm từ sữa nhận được sự quan tâm đặc biệt. Nhiều nghiên cứu trước đây thường cho kết quả trái ngược nhau về lợi ích của sữa.

Hầu hết nghiên cứu tập trung vào dân số phương Tây, nơi có mức tiêu thụ sữa rất cao. Để lấp đầy khoảng trống kiến thức ở các khu vực khác, một nghiên cứu quy mô lớn đã được thực hiện tại Trung Quốc. Kết quả vừa được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng.

Nghiên cứu tiến hành trên 460.000 người

Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Ngân hàng Sinh học Kadoorie Trung Quốc. Họ phân tích thông tin của hơn 460.000 người trưởng thành từ 30 đến 79 tuổi. Những người này không có tiền sử bệnh nghiêm trọng khi bắt đầu tham gia.

Dữ liệu được thu thập từ 10 khu vực khác nhau trong giai đoạn 2004-2008. Các chuyên gia tìm hiểu về lối sống, tiền sử bệnh và tần suất tiêu thụ 12 nhóm thực phẩm. Thời điểm bắt đầu, 70% người tham gia hiếm khi uống sữa. Chỉ dưới 11% người dùng sữa từ bốn lần trở lên mỗi tuần.

Trong 12 năm theo dõi, nhóm nghiên cứu liên kết dữ liệu với bảo hiểm y tế và sổ đăng ký bệnh tật. Phương pháp này giúp xác định chính xác mối tương quan giữa thói quen uống sữa và sức khỏe.

Giảm 31% nguy cơ đột quỵ do xuất huyết não

Sau khi điều chỉnh các yếu tố như tuổi tác, thu nhập và BMI, nghiên cứu cho thấy nhiều kết quả tích cực. Việc tiêu thụ nhiều sản phẩm từ sữa giúp giảm 12% nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp tính. Đặc biệt, nguy cơ xuất huyết nội sọ (một loại đột quỵ) giảm đến 31%. Nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch nói chung cũng giảm 18%.

Tuy nhiên, kết quả cũng chỉ ra mặt trái. Những người tiêu thụ ít nhất bốn phần sữa mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ cao hơn 11%.

Về bệnh tiểu đường, tác động của sữa dường như liên quan chặt chẽ đến trọng lượng cơ thể. Những người uống nhiều sữa thường có chỉ số BMI và huyết áp thấp hơn. Khi loại trừ yếu tố BMI, mối liên hệ trực tiếp giữa sữa và việc giảm nguy cơ tiểu đường không còn rõ rệt.

Những lưu ý từ chuyên gia

Nghiên cứu này vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Thông tin chế độ ăn được thu thập qua bảng câu hỏi nên có thể chưa hoàn toàn chính xác. Nhóm nghiên cứu cũng chưa phân loại chi tiết giữa sữa tươi, sữa chua hay phô mai. Ngoài ra, kết quả thực hiện trên người Trung Quốc nên có thể khác biệt với các quần thể dân cư khác.

Đối với những khu vực có mức tiêu thụ sữa thấp, kết quả này là tín hiệu tích cực. Việc bổ sung sữa ở mức độ vừa phải giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp. Tuy nhiên, người dùng cần lưu tâm đến nguy cơ bệnh tim thiếu máu cục bộ khi tiêu thụ quá nhiều.

Các chuyên gia nhận định, sữa vẫn là một phần của lối sống lành mạnh nếu được tiêu thụ có chọn lọc và cân bằng. Sự khác biệt về thể trạng cá nhân và thói quen vùng miền vẫn là yếu tố quan trọng cần lưu ý.