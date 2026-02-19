Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ việc ăn bơ đúng cách 19/02/2026 14:37

(PLO)- Ăn bơ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có lợi cho sức khỏe.

Ăn bơ giúp bạn no lâu, thích hợp để ăn kèm bữa sáng hoặc bữa trưa nhằm cung cấp năng lượng cho cả ngày. Bơ cũng là món ăn nhẹ buổi tối lý tưởng vì có thể cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ giảm cân.

Quả bơ chứa kali và magiê, hai khoáng chất giúp thúc đẩy sự thư giãn cơ bắp và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Thời điểm ăn bơ giúp giảm cân

Quả bơ chứa nhiều chất xơ, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu. Một nghiên cứu cho thấy ăn nửa quả bơ vào bữa trưa giúp tăng cảm giác no và giảm lượng insulin sau bữa ăn. Nghiên cứu khác cũng chỉ ra việc thay thế tinh bột bằng bơ trong bữa sáng giúp cơ thể bớt thèm ăn hơn.

Thời điểm ăn bơ để ngủ ngon hơn

Quả bơ chứa kali và magiê, hai khoáng chất giúp thúc đẩy sự thư giãn cơ bắp và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Do đó, bơ là lựa chọn tốt cho bữa ăn nhẹ vào buổi tối.

Ăn bơ giúp giảm cholesterol

Các nghiên cứu cho thấy quả bơ cung cấp chất béo lành mạnh, có lợi cho mức cholesterol của cơ thể. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có sự đồng thuận rõ ràng về thời điểm tốt nhất trong ngày để ăn bơ nhằm đạt được lợi ích cụ thể này.

Những lợi ích tuyệt vời của quả bơ

Giàu dưỡng chất: Quả bơ chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi như axit oleic (chất béo không bão hòa đơn "tốt"), chất xơ, magiê, kali và các vitamin tan trong chất béo như A, K, E. Ngoài ra, loại quả này còn cung cấp đồng, vitamin nhóm B (riboflavin, niacin, axit pantothenic, B6, folate) và vitamin C.

Nhờ hàm lượng chất béo đặc trưng, quả bơ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất tan trong dầu như vitamin A, D, E và K.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch: Nhiều nghiên cứu tìm thấy mối liên hệ giữa việc ăn bơ thường xuyên và việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch (CVD) cũng như bệnh mạch vành (CHD). Một phân tích từ 10 nghiên cứu cho thấy ăn từ 1 đến 3,7 quả bơ mỗi ngày giúp làm tăng cholesterol HDL (loại tốt).

Việc ăn bơ thường xuyên cũng giúp giảm cholesterol LDL (loại xấu). Bơ chứa các chất dinh dưỡng thực vật và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ hệ tim mạch bền vững.

Tốt cho đường ruột: Chất xơ và dưỡng chất trong quả bơ thúc đẩy chức năng tiêu hóa, ít gây đầy hơi do hàm lượng fructose thấp. Loại quả này còn giúp cải thiện sự đa dạng của các vi khuẩn có lợi (hệ vi sinh vật) trong ruột kết.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2: Quả bơ có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giàu chất xơ và chất béo không bão hòa đơn nên ít gây ra hiện tượng tăng đột biến lượng đường trong máu. Ăn bơ như một phần của chế độ dinh dưỡng tổng thể sẽ giúp kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2.

Tăng cường sức khỏe mắt: Các carotenoid trong quả bơ như lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím (UV). Thường xuyên ăn thực phẩm chứa carotenoid có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Cải thiện làn da: Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn bơ thường xuyên giúp cải thiện độ đàn hồi và độ săn chắc của da. Tuy nhiên, cần có thêm các nghiên cứu chuyên sâu để xác nhận chính xác phát hiện này.