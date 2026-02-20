Lợi ích của cà phê trong việc giảm nguy cơ sa sút trí tuệ 20/02/2026 12:41

(PLO)- Nghiên cứu kéo dài gần bốn thập kỷ cho thấy uống cà phê ở mức vừa phải giúp bảo vệ não bộ và tăng cường khả năng nhận thức.

Cà phê là thức uống thiết yếu hàng ngày của nhiều người. Một nghiên cứu trên tạp chí JAMA Network vừa công bố mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Nghiên cứu kéo dài gần bốn thập kỷ cho thấy uống cà phê ở mức vừa phải giúp bảo vệ não bộ và tăng cường khả năng nhận thức. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Các rối loạn thoái hóa thần kinh đang là mối lo ngại lớn khi ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức và hoạt động hàng ngày. Trong bối cảnh này, cà phê nổi bật với tác dụng bảo vệ tiềm năng.

Bác sĩ, nhà khoa học Eric Topol cũng nhấn mạnh việc tiêu thụ cà phê thường xuyên có lợi cho sức khỏe nhận thức.

Kết quả nghiên cứu sau 37 năm

Eric Topol đã chia sẻ biểu đồ nghiên cứu theo dõi gần 130.000 người trong suốt 37 năm. Kết quả cho thấy lợi ích cải thiện nhận thức và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ chỉ xuất hiện ở cà phê hoặc trà có chứa caffeine. Hiệu quả rõ rệt nhất được ghi nhận ở mức tiêu thụ khoảng 2 tách mỗi ngày.

Đáng chú ý, cà phê không chứa caffeine (decaf) không mang lại tác dụng tương tự. Những người tiêu thụ caffeine vừa phải ít gặp vấn đề về trí nhớ và thực hiện bài kiểm tra nhận thức tốt hơn. Điều này cho thấy bản thân caffeine đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng não.

Không phải là giải pháp thần kỳ

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Việc uống quá 3 tách cà phê mỗi ngày dường như không mang lại thêm lợi ích nào.

Cà phê nên được coi là một thói quen hỗ trợ hơn là phương thuốc đảm bảo sức khỏe. Một số ý kiến cho rằng để bảo vệ não bộ, người dân cần kết hợp tập thể dục, ngủ đủ giấc và ăn uống lành mạnh.

Caffeine chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế cho các yếu tố lối sống cơ bản. Lợi ích của nó sẽ không đáng kể nếu người dùng duy trì thói quen thức khuya, phụ thuộc đồ ăn nhanh hoặc sống thụ động.