6 mẹo đơn giản để tránh tăng cân trong dịp Tết

(PLO)- Cuối năm, mùa tiệc tùng, sum họp và vô vàn món ngon hấp dẫn. Nhưng làm thế nào để tận hưởng trọn vẹn mà vóc dáng vẫn trong tầm kiểm soát?

Podcast: 6 mẹo đơn giản để tránh tăng cân trong dịp cuối năm

Theo TheHealthSite, tiệc tùng cuối năm là nét văn hóa không thể thiếu, nhưng cũng là "bẫy calo" khiến cân nặng dễ dàng vượt tầm kiểm soát. Để duy trì chỉ số cơ thể lý tưởng mà không làm mất đi niềm vui sum họp, việc thiết lập một kỷ luật sinh hoạt thông minh là vô cùng cần thiết. Dưới đây là 6 giải pháp vàng giúp bạn bảo vệ vóc dáng một cách khoa học và nhẹ nhàng.

Ưu tiên chất xơ và protein

Đừng đi dự tiệc với một chiếc bụng rỗng. Việc bổ sung một bữa nhẹ giàu chất xơ hoặc protein (như một quả táo, ít hạt hạnh nhân hoặc sữa chua không đường) khoảng 20–30 phút trước bữa tiệc sẽ giúp ổn định đường huyết. Điều này giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn, tránh tình trạng "ăn bù" dẫn đến dư thừa calo.

Ưu tiên nước lọc thay vì đồ uống có cồn

Cơ thể rất dễ nhầm lẫn giữa cảm giác khát và đói. Trong các bữa tiệc, rượu bia và nước ngọt không chỉ chứa lượng calo rỗng khổng lồ mà còn gây mất nước, khiến bạn ăn nhiều hơn.

Mẹo nhỏ: Hãy luôn đặt một ly nước lọc bên cạnh và uống xen kẽ để thanh lọc cơ thể và hạn chế hấp thụ đường/cồn.

"Đánh lừa" thị giác bằng đĩa nhỏ

Kích thước dụng cụ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến lượng thực phẩm bạn tiêu thụ. Sử dụng một chiếc đĩa nhỏ hơn giúp bạn kiểm soát khẩu phần tốt hơn. Não bộ sẽ bị "đánh lừa" rằng bạn đang ăn một phần ăn đầy đặn, từ đó tạo cảm giác hài lòng dù lượng calo nạp vào ít hơn bình thường.

Ăn chậm

Các nhà nghiên cứu cho rằng, dạ dày cần khoảng 20 phút để gửi tín hiệu "đã no" đến não bộ. Việc ăn quá nhanh không chỉ gây áp lực cho hệ tiêu hóa (đầy hơi, chướng bụng) mà còn khiến bạn nạp năng lượng quá mức cần thiết trước khi kịp nhận ra mình đã no. Hãy học cách thưởng thức từng miếng thức ăn và tập trung vào cuộc trò chuyện thay vì chỉ chú tâm vào đĩa đồ ăn.

Duy trì nhịp độ vận động

Đừng để kỳ nghỉ lễ làm gián đoạn thói quen tập luyện. Theo khuyến nghị của WHO, bạn nên duy trì ít nhất 150 phút vận động mỗi tuần.

Vận động linh hoạt: Nếu không có thời gian đến phòng gym, hãy thay thế bằng việc đi bộ đi dạo cùng gia đình, leo cầu thang hoặc nhảy theo một bản nhạc sôi động tại bữa tiệc. Mọi sự vận động đều giúp đốt cháy năng lượng dư thừa hiệu quả.

Đừng xem nhẹ giấc ngủ

Những đêm tiệc tùng xuyên màn đêm thường dẫn đến tình trạng thiếu ngủ, thủ phạm âm thầm gây tăng cân. Khi thiếu ngủ, cơ thể sẽ tăng cường sản sinh hormone gây đói (Ghrelin) và giảm hormone báo no (Leptin), khiến bạn thèm đồ ngọt và chất béo vào ngày hôm sau. Một giấc ngủ chất lượng giúp ổn định quá trình trao đổi chất và phục hồi năng lượng cho cơ thể.