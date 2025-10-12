Những sai lầm khiến bạn mãi không giảm cân dù ăn ít 12/10/2025 10:33

(PLO)- Bạn nỗ lực ăn ít, cắt giảm calo đủ kiểu nhưng cân nặng vẫn không nhúc nhích. Lý do có thể nằm ở những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại đang âm thầm “phá hỏng” quá trình giảm cân của bạn.

Theo The Times of India, nhiều người tin rằng chỉ cần ăn ít hoặc nhịn ăn là có thể giảm cân. Tuy nhiên, khoa học cho thấy thời điểm và cách ăn mới là yếu tố quyết định khả năng đốt mỡ và duy trì vóc dáng.

Các nghiên cứu cho thấy ăn tối đúng giờ, chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp giảm cân nhanh hơn, mà còn cải thiện giấc ngủ, ổn định đường huyết và phòng ngừa bệnh chuyển hóa.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể dựa trên khoa học giúp bạn ăn tối “chuẩn” để giảm mỡ hiệu quả và khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

1. Ăn tối sớm – bí quyết vàng cho người giảm cân

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn tối sớm (từ 17h30–19h) giúp quản lý cân nặng tốt hơn. Khi ăn muộn, lượng đường huyết sau bữa tối cao hơn và khả năng đốt mỡ giảm đi.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người ăn tối lúc 17h tiêu hao năng lượng nhiều hơn so với nhóm ăn lúc 21–22h. Ngoài ra, ăn sớm giúp ngủ ngon hơn so với việc ăn sát giờ đi ngủ.

2. Giữ khoảng cách 2–3 tiếng trước khi ngủ

Hãy ăn tối ít nhất 2–3 tiếng trước khi đi ngủ. Khoảng thời gian này giúp cơ thể tiêu hóa hết thức ăn, giảm nguy cơ trào ngược axit, cải thiện giấc ngủ và phục hồi trao đổi chất.

Ngược lại, ăn sát giờ ngủ sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học và khiến mỡ dễ tích tụ hơn.

3. Ăn theo nhịp sinh học của cơ thể

Cơ thể hoạt động mạnh vào ban ngày và chậm lại vào buổi tối. Vì vậy, hãy ăn nhiều vào ban ngày, ăn nhẹ vào buổi tối để hỗ trợ đốt năng lượng hiệu quả hơn và giảm đề kháng insulin.

Giảm cân không phải là ăn ít, mà là ăn đúng cách, đúng thời điểm. Ảnh: Pexels

4. Tạo “cửa sổ nhịn ăn” qua đêm

Khi ăn tối sớm, cơ thể có khoảng 8–12 tiếng nhịn ăn trước bữa sáng. Khoảng thời gian này giúp đốt mỡ thừa, giảm viêm, cải thiện tiêu hóa và ổn định hormone đói – no.

Đây cũng là nguyên tắc của nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting), phương pháp giảm cân đang được nhiều người áp dụng thành công.

5. Ăn gì vào bữa tối để giảm cân nhanh hơn

Đạm nạc: ức gà, cá hồi, cá thu (ăn vừa phải), đậu phụ, đậu lăng. Những thực phẩm này giúp no lâu, duy trì cơ bắp và tăng trao đổi chất.

Rau củ và thực phẩm giàu chất xơ: rau xanh, salad, súp, bông cải, bí ngòi, ớt chuông,... Những thực phẩm này hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn.

Ưu tiên tinh bột nguyên cám và chất béo lành mạnh

Tinh bột nguyên cám: gạo lứt, quinoa, yến mạch, bánh mì nguyên hạt, giúp tiêu hóa chậm, không gây tăng đường đột ngột.

Chất béo lành mạnh: dầu ô liu, quả bơ, hạt, hạt chia, giúp hấp thu vitamin tan trong dầu và cân bằng hormone.

Tuy nhiên, nên chú ý khẩu phần ăn vì chất béo chứa nhiều calo, nên ăn vừa đủ.

6. Ăn kiểu nào giúp giảm cân tốt hơn?

Nên chọn:

Chế độ ăn Địa Trung Hải: giàu cá, rau, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu, được chứng minh hỗ trợ giảm cân và tốt cho tim mạch.

Thực đơn thuần chay hoặc bán chay: nhiều rau, đậu, ít thịt, giúp giảm mật độ calo.

Ẩm thực châu Á nhẹ nhàng: súp, rau xào với đạm nạc, ít đường và ít nước sốt.

Nên tránh:

Thức ăn chiên rán, nước sốt béo ngậy, thịt chế biến sẵn, đồ uống có đường, tráng miệng ngọt và tinh bột tinh chế vào buổi tối.

