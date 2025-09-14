Những sai lầm tiềm ẩn trong chế độ ăn giàu protein để giảm cân 14/09/2025 17:05

(PLO)- Chế độ ăn giàu protein có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Nhưng nếu áp dụng sai cách, những thói quen này lại dễ khiến việc giảm cân của bạn không đạt kết quả như mong đợi.

Theo NDTV, protein là một chất dinh dưỡng đa lượng đóng vai trò thiết yếu trong nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm phục hồi cơ, đáp ứng miễn dịch và sản xuất hormone.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tiếp cận chế độ ăn uống này với một quan điểm cân bằng để tránh những cạm bẫy tiềm ẩn.

Dưới đây là 6 sai lầm phổ biến mà bạn cần tránh khi áp dụng chế độ ăn giàu protein để giảm cân.

1. Bỏ qua tổng lượng calo nạp vào cơ thể

Đây là sai lầm phổ biến nhất. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tăng protein là sẽ giảm cân, nhưng thực tế, giảm cân chỉ xảy ra khi bạn tạo ra thâm hụt calo. Ăn quá nhiều thực phẩm giàu protein mà không kiểm soát tổng lượng calo có thể khiến bạn không giảm được cân, thậm chí còn tăng cân.

2. Tiêu thụ quá nhiều protein động vật

Mặc dù protein động vật như thịt đỏ, trứng hay thịt gia cầm rất chất lượng, nhưng việc tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến nạp thêm chất béo bão hòa và cholesterol không lành mạnh, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thay vào đó, hãy cân bằng bằng cách bổ sung các nguồn protein thực vật như đậu lăng, các loại đậu hoặc sữa.

3. Bỏ qua sự cân bằng dinh dưỡng

Chỉ tập trung vào protein có thể khiến bạn thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng khác như chất xơ, vitamin và khoáng chất. Một chế độ ăn cân bằng cần kết hợp protein với ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ để đảm bảo sức khỏe tổng thể và hỗ trợ tiêu hóa.

4. Thiếu hoạt động thể chất

Protein giúp duy trì khối lượng cơ bắp, nhưng nếu không có sự kết hợp của việc tập thể dục, đặc biệt là các bài tập sức mạnh, bạn sẽ không tận dụng được lợi thế trao đổi chất của protein. Việc tập luyện thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì cơ bắp tốt hơn, từ đó tăng hiệu quả giảm cân.

5. Không xem xét nhu cầu cá nhân

Nhu cầu protein của mỗi người không giống nhau, mà phụ thuộc vào tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Vì thế, không thể áp dụng một con số chung cho tất cả. Nếu ăn quá ít hoặc quá nhiều protein, hiệu quả giảm cân đều có thể bị ảnh hưởng. Tốt nhất, bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để biết lượng protein phù hợp với cơ thể mình.

6. Bỏ qua chất lượng nguồn protein

Việc phụ thuộc vào bột protein hoặc các sản phẩm chế biến sẵn có thể khiến bạn thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng quan trọng. Hãy ưu tiên các nguồn protein từ thực phẩm tự nhiên như đậu lăng, trứng, thịt gia cầm, sữa và các loại hạt để đảm bảo nạp đủ các axit amin thiết yếu một cách lành mạnh.

Chế độ ăn giàu protein có thể là một công cụ giảm cân hiệu quả nếu bạn thực hiện đúng cách. Hãy đảm bảo một phương pháp tiếp cận cân bằng, kết hợp đa dạng các loại thực phẩm bổ dưỡng, uống đủ nước và hoạt động thể chất thường xuyên.