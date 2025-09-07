Nam giới nên ăn gì để cải thiện khả năng sinh sản? 07/09/2025 13:52

(PLO)- Chế độ ăn uống cân bằng là chìa khóa cho sức khỏe sinh sản nam giới. Hãy bổ sung các loại hạt, thịt nạc, rau xanh và các loại thực phẩm giàu Omega-3, Vitamin C, D để cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng.

Theo The Health Site, việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng là yếu tố then chốt giúp cải thiện sức khỏe tinh trùng, bao gồm số lượng, khả năng di chuyển, hình thái và chất lượng DNA. Dưới đây là những nhóm thực phẩm nam giới nên bổ sung để tăng cường khả năng sinh sản, theo tư vấn của Tiến sĩ Nidhi Singh, Chuyên gia Tư vấn Sinh sản tại Nova IVF Fertility East, Patna, Ấn Độ.

Các loại hạt

Bổ sung các loại hạt như quả óc chó, hạnh nhân, hạt điều, hạt phỉ và quả hồ trăn vào chế độ ăn uống hàng ngày. Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên và axit béo thiết yếu dồi dào, các loại hạt này giúp tinh trùng phát triển khỏe mạnh và hoạt động tốt hơn. Đặc biệt, quả óc chó giàu vi chất dinh dưỡng, mang lại lợi ích to lớn trong việc duy trì sức sống, khả năng vận động và hình thái của tinh trùng.

Nam giới nên ăn các loại hạt, cá hồi, rau lá xanh,... để cải thiện sức khỏe sinh sản.

Omega-3

Tinh trùng chứa hàm lượng axit béo omega-3 cao, giúp tăng cường lưu lượng máu và cải thiện chất lượng tinh trùng. Các nguồn thực phẩm giàu omega-3 bao gồm đậu thận, quả óc chó và hạt lanh. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung bằng viên uống.

Thịt nạc

Thịt nạc, đặc biệt là thịt đỏ, rất giàu kẽm - một khoáng chất quan trọng giúp tăng số lượng tinh trùng, cải thiện khả năng di chuyển và bảo vệ chúng khỏi tổn thương.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau bina, bông cải xanh và giá đỗ rất giàu folate, một vi chất dinh dưỡng thiết yếu trong quá trình tổng hợp DNA, từ đó giúp cải thiện chất lượng tinh trùng.

Vitamin C

Là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, Vitamin C giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương, đồng thời cải thiện số lượng và khả năng vận động của tinh trùng. Bạn có thể tìm thấy vitamin C trong nhiều loại trái cây và rau củ.

Vitamin D

Ngoài việc tổng hợp từ ánh nắng mặt trời, bạn có thể bổ sung Vitamin D từ các nhóm thực phẩm như cá béo, thịt đỏ, gan và lòng đỏ trứng.