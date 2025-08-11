8 thực phẩm giàu protein, nam giới trên 50 tuổi nên ăn mỗi tuần 11/08/2025 14:22

(PLO)- Chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện là quan trọng, nhưng protein là một chất dinh dưỡng cần được chú ý đặc biệt đối với nam giới trên 50 tuổi.

Theo chuyên gia, nam giới trên 50 tuổi có nhu cầu protein cao hơn so với thời trẻ do 'kháng đồng hóa', tức là sự suy giảm khả năng phản ứng của cơ bắp với protein và việc tập luyện. Do đó, người cao tuổi có thể cần nhiều protein hơn mức tiêu chuẩn để duy trì cơ bắp.

Chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện là quan trọng, nhưng protein là một chất dinh dưỡng cần được chú ý đặc biệt đối với nam giới trên 50 tuổi. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Dưới đây là danh sách các loại thực phẩm giàu protein mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn của mình.

Cá mòi

Cá mòi là loại cá đóng hộp nhỏ, giàu dinh dưỡng, cung cấp tới 18 gram protein trong mỗi hộp 75 gram. Chúng cũng giàu omega-3, vitamin D, B12, canxi và kali - những chất dinh dưỡng ngày càng trở nên quan trọng theo tuổi tác. Do đó bạn nên ăn thực phẩm này mỗi tuần, đặc biệt là nam giới trên 50 tuổi để duy trì sức khỏe cơ bắp tốt nhất.

Phô mai tươi

Một cốc phô mai tươi cung cấp khoảng 25 gram protein, rất phù hợp cho bữa sáng, bữa ăn nhẹ hoặc thậm chí là bữa ăn nhẹ buổi tối. Nó giàu casein, một loại protein tiêu hóa chậm, có thể hỗ trợ quá trình phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp trước khi ngủ cho nam giới trên 50 tuổi.

Trứng nguyên quả

Trứng là nguồn dinh dưỡng dồi dào, cung cấp 12 gram protein chất lượng cao cho mỗi hai quả. Trứng được xếp hạng là một trong những loại thực phẩm có thành phần axit amin cao nhất và là nguồn protein có khả năng sinh học cao nhất. Trứng cũng là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng thiết yếu khác như choline, lutein và zeaxanthin, tốt cho mắt và não bộ.

Các loại đậu

Đậu Hà Lan và đậu lăng là những thực phẩm giàu dinh dưỡng. Chúng có tác dụng chống viêm, giàu chất xơ và là nguồn protein thực vật tuyệt vời, cung cấp khoảng 8 gram protein cho mỗi nửa cốc. Bạn có thể trộn đậu hoặc đậu lăng vào các món ăn có thịt xay hoặc dùng làm món chính trong các bữa ăn chay.

Sữa

Sữa bò là một lựa chọn giàu dinh dưỡng, cung cấp 8 gram protein mỗi cốc. Đây là cách dễ dàng để bổ sung protein, canxi, phốt pho và vitamin D, tất cả đều hỗ trợ sức khỏe cơ và xương cho nam giới trên 50 tuổi. Nếu không thích uống sữa nguyên chất, bạn có thể thêm sữa vào cà phê, ngũ cốc hoặc sinh tố protein.

Thịt bò

Thịt bò được coi là một trong những nguồn protein tốt nhất. Cứ 100 gram, thịt bò cung cấp 27 gram protein hoàn chỉnh, cùng với vitamin B12, sắt và một loạt các chất dinh dưỡng thiết yếu khác.

Đậu phụ

Nếu bạn thích ăn thực vật, đậu phụ là một lựa chọn thay thế thịt tuyệt vời vì nó là một trong số ít protein thực vật hoàn chỉnh. Mỗi 100 gram, đậu phụ cung cấp 17 gram protein, cùng với canxi, phốt pho và gần 15% giá trị hàng ngày cho sắt.

Gà

Thịt gà là một loại thực phẩm giàu protein hàng đầu nhờ giá trị dinh dưỡng ấn tượng. Một khẩu phần 100 gram cung cấp 23 gram protein và rất ít chất béo, đặc biệt khi đã bỏ da. Do đó, nam giới trên 50 tuổi nên ăn để có sức khỏe tốt nhất.