Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn cà rốt thường xuyên? 10/09/2025 08:37

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn cà rốt thường xuyên?

Theo The Health Site, cà rốt từ lâu đã được ca ngợi như một trong những thực phẩm hàng đầu giúp duy trì thị lực sáng khỏe và đôi mắt tinh anh. Nhờ giàu vitamin và dưỡng chất thiết yếu, loại rau củ này không chỉ hỗ trợ bảo vệ mắt mà còn góp phần ngăn ngừa các vấn đề thị lực thường gặp khi tuổi tác tăng cao.

Dưới đây là 5 lý do nên ăn cà rốt thường xuyên:

Giàu beta-carotene

Cà rốt là nguồn cung cấp beta-carotene dồi dào, một chất chống oxy hóa quan trọng. Khi vào cơ thể, beta-carotene chuyển hóa thành vitamin A, hỗ trợ duy trì thị lực khỏe mạnh và ngăn ngừa các bệnh về mắt như quáng gà.

Ngăn ngừa bệnh quáng gà

Thiếu vitamin A là nguyên nhân phổ biến gây quáng gà, tình trạng khó nhìn trong bóng tối. Nhờ chứa nhiều vitamin A, cà rốt giúp võng mạc hoạt động tốt hơn, từ đó cải thiện khả năng nhìn trong điều kiện thiếu sáng.

Ăn cà rốt thường xuyên đôi mắt của bạn có thể khỏe mạnh và sáng rõ hơn rất nhiều. Ảnh: Pexels

Giữ cho mắt ẩm và khỏe mạnh

Vitamin A còn đóng vai trò duy trì sự sản xuất nước mắt, giúp ngăn ngừa khô mắt, giảm kích ứng và giữ cho mắt luôn được bôi trơn tự nhiên.

Bảo vệ chống lại thoái hóa điểm vàng do tuổi tác

Cà rốt chứa hai chất chống oxy hóa mạnh là lutein và zeaxanthin, có khả năng lọc ánh sáng xanh có hại và bảo vệ võng mạc. Sử dụng thường xuyên có triển vọng làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD), một trong những nguyên nhân chính gây suy giảm thị lực ở nhiều người cao tuổi.

Giảm nguy cơ đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể trong mắt bị mờ đục, thường do stress oxy hóa gây ra. Các chất carotenoid trong cà rốt có khả năng chống lại gốc tự do, thủ phạm làm tổn hại mắt, từ đó giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và bảo vệ thị lực về lâu dài.

Ăn bao nhiêu cà rốt mỗi ngày là hợp lý?

Mặc dù được coi là “siêu thực phẩm” tốt cho mắt và tim mạch, nhưng tiêu thụ cà rốt quá mức có thể gây phản tác dụng, thậm chí dẫn đến hiện tượng vàng da tạm thời (carotenemia).

Theo khuyến nghị của chuyên gia dinh dưỡng, người trưởng thành nên ăn khoảng 1–2 củ cà rốt mỗi ngày (tương đương 75–100g). Đây là lượng vừa đủ để bổ sung vitamin A và các chất chống oxy hóa cần thiết, đồng thời đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.