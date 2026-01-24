Nước cam hay cà phê tốt hơn cho sức khỏe vào buổi sáng? 24/01/2026 09:14

(PLO)- Nước cam và cà phê đều giúp bạn tỉnh táo vào buổi sáng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nước cam rất giàu vitamin và đường tự nhiên. Trong khi đó, cà phê là một chất kích thích cung cấp chất chống oxy hóa.

Một ly nước cam mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: AI.

Nước cam và cà phê có gì khác biệt?

Việc tiêu thụ nước cam và cà phê có thể gây ra những tác động khác nhau đến sức khỏe. Những khác biệt này liên quan đến thành phần và đặc điểm dinh dưỡng của mỗi loại đồ uống.

Nước cam có những lợi ích gì cho sức khỏe?

Một ly nước cam mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó không giàu dưỡng chất bằng một quả cam tươi nguyên quả.

Giàu vitamin C

Một ly (100 gram) nước cam tươi không có tép chứa 30,5 miligam (mg) vitamin C. Lượng này chiếm khoảng một phần ba lượng khuyến nghị hằng ngày cho người lớn. Vitamin này đóng vai trò quan trọng trong cơ thể:

Chất chống oxy hóa: Trung hòa các sản phẩm phụ của phản ứng hóa học hay còn gọi là các gốc tự do. Chúng gây hại cho tế bào và có thể góp phần gây bệnh mãn tính.

Tăng cường hệ miễn dịch: Vitamin C hỗ trợ chức năng của tế bào miễn dịch. Việc bổ sung giúp giảm thời gian và các triệu chứng của cảm lạnh.

Chữa lành vết thương: Vitamin C cần thiết cho sự phát triển của collagen. Đây là loại protein thiết yếu cho cấu trúc mô và quá trình chữa lành vết thương.

Chuyển hóa: Vitamin này tham gia vào quá trình tổng hợp L-carnitine. Đây là một axit amin giúp chuyển hóa chất béo thành năng lượng.

Giàu folate

Một khẩu phần nước cam thông thường chứa 29 microgam (mcg) folate, hay vitamin B9. Folate giúp cơ thể tạo ra DNA và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân chia tế bào.

Khi dùng trong thời kỳ mang thai, vitamin này có thể giúp ngăn ngừa một số dị tật bẩm sinh. Nó cũng liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ung thư và Alzheimer.

Giàu kali

Nước cam cung cấp nguồn kali tốt với 183 mg mỗi khẩu phần. Khoáng chất này tác động đến thận, tim và hoạt động cơ bắp. Nó giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ sỏi thận và thúc đẩy sức khỏe xương.

Tác dụng chống viêm

Nước cam tươi 100% chứa polyphenol giúp giảm các dấu hiệu viêm nhiễm. Tình trạng viêm kéo dài có thể là dấu hiệu của bệnh mãn tính và góp phần phát triển bệnh.

Cà phê có những lợi ích gì cho sức khỏe?

Cà phê không chỉ cung cấp năng lượng tức thì mà còn mang lại nhiều lợi ích khác:

Chất kích thích: Caffeine giúp bạn tỉnh táo, tăng cường sự tập trung và khả năng tư duy. Một cốc cà phê pha sẵn (8 ounce) chứa 94,8 mg caffeine.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2: Polyphenol giúp giảm viêm và hoạt động như chất chống oxy hóa. Điều này giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tiểu đường và béo phì.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh: Uống cà phê điều độ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, Parkinson và chứng mất trí nhớ.

Bảo vệ tim mạch: Việc uống cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch thông qua quá trình trao đổi chất.

Giảm nguy cơ ung thư: Các nhà nghiên cứu liên kết việc uống cà phê thường xuyên với nguy cơ mắc một số loại ung thư thấp hơn.

Giảm tỉ lệ tử vong: Các nghiên cứu cho thấy việc uống cà phê vừa phải làm giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Bạn lựa chọn như thế nào?

Việc lựa chọn loại đồ uống nào tùy thuộc vào mục tiêu và tình trạng sức khỏe của bạn.

Về vitamin và khoáng chất: Nước cam cung cấp nhiều dưỡng chất hơn cà phê. Thức uống này rất tốt khi bạn bị cảm lạnh hoặc đang trong thời kỳ mang thai.

Nếu muốn tránh đường huyết tăng đột biến: Hàm lượng đường cao trong nước cam có thể gây tăng đường huyết nhanh chóng. Bạn nên dùng cùng bữa ăn để điều tiết lượng đường.

Về mặt năng lượng: Uống cà phê điều độ giúp tăng cường năng lượng và sự tập trung. Tuy nhiên, uống vào buổi chiều hoặc tối có thể gây mất ngủ.

Nếu muốn tránh tác dụng phụ của caffeine: Uống quá nhiều cà phê có thể dẫn đến tim đập nhanh, lo lắng, huyết áp cao và bồn chồn.