Có nên uống nước cam mỗi ngày? 19/08/2025 08:30

(PLO)- Dù cam rất tốt cho sức khỏe tổng thể nhưng việc uống nước cam hằng ngày vẫn không lý tưởng do thiếu chất xơ và có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Hầu hết các loại nước cam đóng chai đều được tiệt trùng (xử lý bằng nhiệt) để tiêu diệt vi khuẩn và kéo dài thời hạn sử dụng.

Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Tại sao uống nước cam phải được tiệt trùng?

Nước cam thường được tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong khoảng 15 giây để tiêu diệt vi khuẩn có hại như E. coli, giúp giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Nước cam vắt tươi thường không được tiệt trùng.

Đường tự nhiên trong nước cam có tốt không?

Uống nước cam, giống như các loại trái cây khác, đều chứa đường tự nhiên. Một cốc nước cam 100% có khoảng 20,8 gram đường và 112 calo.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù là đường tự nhiên, nhưng "nó gần như là calo rỗng". Cơ thể chúng ta sẽ hấp thụ và chuyển hóa lượng đường này tương tự như các loại đường bổ sung khác.

Một lon nước ngọt có 39 gram đường bổ sung, trong khi cùng một lượng nước cam có 31 gram đường tự nhiên. Theo chuyên gia, cả đường tự nhiên và đường bổ sung đều làm tăng lượng đường trong máu và cung cấp 4 calo/gram.

Tuy nhiên, uống nước cam nguyên chất vẫn có lợi ích dinh dưỡng hơn so với nước ngọt. Nước cam cung cấp vitamin C, kali và folate, trong khi nước ngọt thì không.

Ưu tiên trái cây nguyên quả

Hầu hết người trưởng thành cần 1,5 đến 2 cốc trái cây mỗi ngày. Uống nước cam có thể góp phần vào mục tiêu này, nhưng các chuyên gia khuyên nên ăn ít nhất một nửa khẩu phần trái cây hằng ngày từ trái cây nguyên quả.

Một quả cam nguyên vẹn cũng được tính là một cốc trái cây. Cả quả cam chứa 12 gram đường và 2,8 gram chất xơ, trong trong khi một cốc nước cam có 21 gram đường và chỉ 0,5 gram chất xơ.

Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa đường huyết tăng đột biến, nhưng ngay cả nước cam 100% cũng không cung cấp đủ chất xơ.

Vậy có nên bỏ hoàn toàn việc uống nước cam?

Mặc dù, uống nước cam tiện lợi, giá cả phải chăng và sẵn có quanh năm. Những người yêu thích có thể bổ sung nó vào chế độ ăn cân bằng. Nước cam cung cấp các chất dinh dưỡng như flavonoid, hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Một số loại còn được bổ sung vitamin D và canxi.

Nếu muốn uống nước cam, chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên uống với lượng nhỏ. Mặc dù, nước cam vẫn tốt cho sức khỏe, nhưng chỉ nên uống thỉnh thoảng. Chuyên gia nhấn mạnh không nên hình thành thói quen uống quá nhiều mỗi ngày.