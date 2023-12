Cam đang rẻ nên mua về vắt nước hay ăn nguyên múi?

Nhiều ngày qua giá cam sành bán lẻ tại TP.HCM đang ở mức khá rẻ chỉ từ 6.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do sức tiêu thụ chậm, trong khi sản lượng từ các nơi cung ứng nhiều đã dẫn tới tình trạng "dội chợ".

Chính vì thế trong nhiều ngày qua, các điểm bán cũng tranh thủ đưa ra các mức giá tốt nhất để kích cầu người tiêu dùng. Sở Nông Nghiệp các tỉnh thành cũng nỗ lực xúc tiến thương mại để tìm thị trường ở các khu công nghiệp của TP.HCM, Bình Dương, phía Bắc nhằm tăng tiêu thụ cam chính vụ.

Cam giá rẻ người dân tăng mua để uống

Chị Thu Hoài (Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, hơn một tháng này ngày nào gia đình chị Hoài cũng duy trì thói quen uống nước cam mỗi ngày.

"Giá cam đang rẻ, vì thế gia đình tôi thường xuyên mua để ủng hộ nông dân cũng như tăng cường sức khỏe mùa nắng nóng. Tuy nhiên tôi cũng phân vân không biết việc vắt nước hay ăn cả múi mới thực sự tốt cho sức khỏe"- chị Hoài băn khoăn.

Cũng trong nỗi băn khoăn này, gia đình chị Nghiêm Huyền (quận 12, TP.HCM) cho biết, chị đọc thông tin trên mạng cho thấy uống nước cam mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên cũng có thông tin cho rằng nên ăn cam nguyên múi để giữ được chất xơ của thực phẩm. Chính vì thế, gia đình chị quyết định luân phiên giữa vắt nước và ăn cả múi để chống "ngán" cũng như tận dụng được chất xơ của quả.

Nên vắt nước cam hay ăn cam nguyên múi?

Theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng, khi ăn cam người dân tốt nhất nên ăn cả múi để tận dụng được các chất dinh dưỡng có trong cam. Đặc biệt là chất rutin (vitamin P) có trong cam, đây là thành phần giúp thành mạch máu bền vững, khỏe mạnh, rất tốt cho người bị suy giảm tĩnh mạch, dễ bị trĩ hoặc người dễ có nguy cơ đột quỵ.

Ăn cam nguyên múi vẫn đem lại những ưu điểm vượt trội hơn so với vắt nước. Ảnh: HẠ QUYÊN

Tuy nhiên, người dân cũng có thể uống một cốc nước cam mỗi ngày, nếu yêu thích loại nước này. Dù vậy, ở góc độ y khoa, BS Hùng vẫn khuyến nghị người dân nên luân phiên thay đổi các thức uống khác nhau trong tuần.

Cũng theo BS Hùng, tuy lượng vitamin C ở cam ở mức trung bình nhưng ăn một trái cam cũng có thể giúp chúng ta cung cấp đủ lượng vitamin C trong ngày. Ngoài vitamin C, cam còn chứa nhiều chất chống oxy hóa. Cam cũng giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp, hỗ trợ trong chế độ ăn uống luyện tập giảm cân...

HẠ QUYÊN