Ăn quá nhiều cam có hại không? 03/07/2025 09:17

(PLO)- Cam là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, nhưng việc ăn quá nhiều cam có thể dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn.

Dù được biết đến với hàm lượng dinh dưỡng cao, việc ăn quá nhiều cam có thể gây khó chịu cho cơ thể.

Cam là loại quả được yêu thích bởi sự tiện lợi, hương vị thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, bao gồm vitamin C, canxi và chất xơ. Chúng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể, từ tiêu hóa đến làn da. Tuy nhiên, ăn quá nhiều cam sẽ có những tác dụng phụ này khiến bạn cảm thấy không thoải mái.

Giá trị dinh dưỡng của cam

Trong 100 gram cam chứa các chất dinh dưỡng quan trọng: Nước: 86,7g; Calo: 52kcal; Chất đạm: 0,91g; Carbohydrate: 11,8g; Chất xơ: 2g; Đường: 9g; Canxi: 43mg và Vitamin C: 59,1mg.

Đây là một loại thực phẩm lành mạnh giúp cơ thể đủ nước và duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh nhờ lượng vitamin C dồi dào. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng: "Mặc dù cam rất giàu dinh dưỡng, nhưng do chứa nhiều chất xơ và vitamin C, tốt nhất nên tiêu thụ với lượng nhỏ”.

Tác dụng phụ khi ăn quá nhiều cam

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người lớn nên ăn khoảng 2 cốc trái cây mỗi ngày. Nếu một người trưởng thành chỉ ăn cam với số lượng lớn, chẳng hạn 4-5 quả mỗi ngày, lượng chất xơ dư thừa trong cơ thể có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như:

Đau dạ dày

Chuột rút

Tiêu chảy

Đầy hơi

Buồn nôn

Ngoài ra, việc hấp thụ quá nhiều vitamin C cũng có thể dẫn đến ợ nóng, đau đầu, nôn mửa, mất ngủ.

Những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) cần đặc biệt cẩn trọng. Hàm lượng axit cao trong cam có thể kích ứng niêm mạc dạ dày, gây ợ nóng, theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Neurogastroenterology and Motility.

Ai nên hạn chế ăn cam?

Do cam có tính axit, những người mắc GERD nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thêm cam vào chế độ ăn. Việc tiêu thụ cam không kiểm soát có thể dẫn đến các biến chứng tiêu hóa đáng kể như ợ nóng và nôn mửa.

Ngoài ra, những người có nồng độ kali cao trong cơ thể cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ. Mặc dù cam chỉ chứa một lượng kali vừa phải, việc bổ sung thêm có thể gây ra tình trạng nghiêm trọng gọi là tăng kali máu. Tình trạng này có thể dẫn đến buồn nôn, yếu cơ, mệt mỏi và loạn nhịp tim, thậm chí đe dọa tính mạng trong những trường hợp nghiêm trọng.

Bệnh nhân tiểu đường cũng nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi ăn cam. Dù cam có chỉ số đường huyết (GI) thấp, gây tăng đường huyết chậm, phản ứng của cơ thể với đường trong máu còn phụ thuộc vào sự kết hợp với các loại thực phẩm khác như chất béo lành mạnh hoặc protein.

Cam là một phần bổ dưỡng của chế độ ăn uống cân bằng. Tuy nhiên, để tránh những tác dụng phụ không mong muốn, hãy chú ý đến khẩu phần ăn và không nên ăn quá nhiều cam.