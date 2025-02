Ăn một quả cam mỗi ngày có thể giảm nguy cơ trầm cảm tới 20% 27/02/2025 16:00

Một nghiên cứu trên tạp chí Microbiome do Trường Y Harvard và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts thực hiện cho thấy ăn một quả cam mỗi ngày có thể giảm 20% nguy cơ trầm cảm.

Ăn một quả cam mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ trầm cảm.

Nghiên cứu do Tiến sĩ Raaj Mehta, giảng viên y khoa tại Trường Y Harvard và bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts dẫn đầu phát hiện rằng trái cây họ cam quýt kích thích sự phát triển của vi khuẩn Faecalibacterium prausnitzii trong ruột, giúp tăng sản xuất serotonin và dopamine, hai chất dẫn truyền thần kinh quan trọng cho tâm trạng.

Dữ liệu từ hơn 100.000 phụ nữ cho thấy chỉ trái cây họ cam quýt có liên hệ với nguy cơ trầm cảm thấp hơn, trong khi các loại trái cây khác như táo và chuối không có tác dụng này.

Tiến sĩ Mehta nhấn mạnh rằng, nếu được xác nhận qua thử nghiệm lâm sàng, cam có thể trở thành một phần trong phác đồ điều trị trầm cảm, kết hợp với các phương pháp truyền thống.

Ngoài tác dụng tăng cường tâm trạng, trái cây họ cam quýt còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như hỗ trợ miễn dịch, tốt cho tim mạch và tiêu hóa. Chúng giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và flavonoid, giúp cải thiện cholesterol và sức khỏe tổng thể, theo The Times of India.