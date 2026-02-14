Nên ăn trứng vào buổi sáng hay buổi tối? 14/02/2026 08:38

(PLO)- Trứng là món ăn bổ dưỡng quen thuộc, vậy ăn vào buổi sáng để tăng năng lượng hay buổi tối để ngủ ngon và phục hồi cơ thể tốt hơn?

Nên ăn trứng vào buổi sáng hay buổi tối?

Theo Times of India, trứng là một trong những thực phẩm linh hoạt và giàu dinh dưỡng nhất. Từ trứng bác, trứng ốp la, trứng chần đến trứng luộc hay trứng nướng, chỉ với một nguyên liệu quen thuộc, bạn có thể tạo ra vô số món ăn hấp dẫn. Không chỉ ngon miệng, trứng còn được xem là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng protein cao cùng nhiều vi chất thiết yếu.

Việc bổ sung trứng vào thực đơn hằng ngày là cách đơn giản để nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho cơ thể. Vậy đâu là thời điểm ăn trứng tốt nhất?

Giá trị dinh dưỡng của một quả trứng

Một quả trứng chứa khoảng 75 calo, 5g chất béo, 6g protein, 0g carbohydrate, 67mg kali, 70mg natri và 210mg cholesterol.

Ngoài ra, một quả trứng cung cấp:

8% nhu cầu vitamin A hằng ngày

6% folate

14% vitamin B5

23% vitamin B12

20% riboflavin

7% phốt pho

28% selen

Trứng cũng chứa lượng đáng kể vitamin D, vitamin E, vitamin B6, canxi và kẽm.

Lợi ích sức khỏe nổi bật của trứng

Hỗ trợ cân bằng cholesterol

Trứng giàu cholesterol "tốt", không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cholesterol trong máu ở đa số người khỏe mạnh.

Tốt cho tim mạch

Bổ sung trứng vào chế độ ăn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Bảo vệ mắt

Hai chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin trong trứng giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Dù có trong rau xanh, các chất này lại được hấp thu hiệu quả hơn từ trứng.

Tăng cường cơ bắp và hỗ trợ não bộ

Protein trong trứng giúp duy trì và phục hồi các mô cơ thể, bao gồm cả cơ bắp. Hàm lượng vitamin dồi dào cũng giúp duy trì hoạt động khỏe mạnh của não.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Trứng ít calo nhưng giàu protein, rất phù hợp cho chế độ ăn giảm cân. Ăn trứng giúp no lâu hơn, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn giữa các bữa.

Nên ăn trứng buổi sáng hay buổi tối?

Thời điểm ăn trứng lý tưởng phụ thuộc vào mục tiêu sức khỏe và sinh hoạt của bạn.

Ăn trứng vào buổi sáng

Nếu bắt đầu ngày mới với trứng, bạn sẽ kích hoạt quá trình trao đổi chất và duy trì năng lượng ổn định. Vì trứng giúp no lâu, bạn sẽ ít thèm ăn vặt vào giữa buổi sáng.

Không có thời điểm "đúng tuyệt đối" để ăn trứng. Buổi sáng phù hợp cho việc tăng năng lượng và tập trung, trong khi buổi tối thích hợp cho phục hồi cơ và hỗ trợ giấc ngủ. Ảnh: Pexels

Đặc biệt, trứng giàu choline, một hợp chất thiết yếu cho não bộ, tham gia sản xuất acetylcholine (chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ, tâm trạng và khả năng tư duy), đồng thời hỗ trợ tổng hợp DNA. Vì vậy, ăn trứng vào bữa sáng giúp tăng cường sự tỉnh táo và tập trung.

Ăn trứng vào buổi tối

Dù ăn trứng bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng tốt, nhưng ăn vào buổi tối có thể mang lại lợi ích riêng. Nếu bạn tập luyện vào buổi chiều hoặc tối, ăn trứng sẽ hỗ trợ phục hồi và phát triển cơ bắp. Protein trong trứng cung cấp các axit amin cần thiết để tái tạo và xây dựng cơ, giúp tăng khối lượng và sức mạnh cơ theo thời gian.

Ngoài ra, ăn trứng vào bữa tối còn có thể giúp bạn ngủ ngon hơn. Trứng chứa tryptophan, một axit amin quan trọng trong quá trình sản xuất serotonin, sau đó được chuyển hóa thành melatonin. Melatonin là hormone điều hòa chu kỳ ngủ - thức. Nhờ đó, ăn trứng có thể giúp cơ thể thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Không có thời điểm "đúng tuyệt đối" để ăn trứng. Buổi sáng phù hợp cho việc tăng năng lượng và tập trung, trong khi buổi tối thích hợp cho phục hồi cơ và hỗ trợ giấc ngủ. Quan trọng nhất là duy trì lượng trứng vừa phải và kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh.