Muốn đốt cháy mỡ thừa nhanh hơn, hãy thêm ngay 5 loại gia vị này vào món ăn 16/02/2026 11:17

Những loại gia vị này không phải giải pháp thần kỳ cho việc giảm cân và đốt cháy mỡ thừa. Tuy nhiên, chúng rất hữu ích khi kết hợp với chế độ ăn kiêng giảm calo. Hãy coi chúng là công cụ hỗ trợ cho hành trình giảm cân của bạn.

Chuyên gia dinh dưỡng Zib Atkins (Anh) chia sẻ 5 loại gia vị thông dụng giúp tối ưu hóa trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.. Ảnh: AI.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Zib Atkins, bí quyết tăng tốc quá trình giảm mỡ có thể nằm ngay trong tủ gia vị. Trong video Instagram đăng ngày 8-2, Zib giải thích cách dùng 5 loại gia vị thông dụng để tối ưu hóa trao đổi chất.

Zib nhấn mạnh đây là những công cụ sinh học mạnh mẽ hỗ trợ người đang nỗ lực giảm calo. Năm loại gia vị cụ thể gồm ớt cayenne, quế, gừng, nghệ và tiêu đen. Chúng có tác dụng kích hoạt quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể. "Bạn cần biết về những loại gia vị này nếu muốn đốt cháy mỡ và tối ưu hóa sức khỏe", ông nói.

5 loại gia vị giúp đốt cháy mỡ

Thông điệp của Zib tập trung vào quá trình sinh nhiệt và điều hòa insulin. Kết hợp gừng và ớt cayenne giúp cơ thể tăng khả năng đốt cháy calo tự nhiên. Trong khi đó, nghệ và quế tập trung vào khía cạnh nội tiết tố. Chúng đảm bảo cơ thể đốt cháy đường tạo năng lượng thay vì tích trữ mỡ.

Ông cho biết: “Đầu tiên là ớt cayenne. Nó giúp tăng cường trao đổi chất, giảm thèm ăn và giúp bạn no lâu hơn. Tiếp theo là quế. Loại gia vị này giúp kiểm soát đường huyết và ngăn chặn tăng insulin gây tích mỡ. Sau đó là gừng. Loại gia vị này rất tốt để tăng cường sinh nhiệt, giúp tăng lượng calo đốt cháy”.

Nghệ là chất chống viêm mạnh mẽ nhờ chứa hợp chất curcumin. Nó giúp cải thiện độ nhạy insulin và giúp cơ thể đốt cháy đường thay vì tích trữ. "Cuối cùng là tiêu đen. Chất này chứa piperine, giúp hạn chế hình thành tế bào mỡ và tăng cường phân giải chất béo", Zib nói thêm.

Khoa học hơn ma thuật

Dù mang lại lợi ích ấn tượng, các loại gia vị này không thể vượt qua định luật nhiệt động lực học. Để thấy kết quả đáng kể, việc duy trì thâm hụt calo vẫn là nền tảng thiết yếu.

Zib khẳng định: "Các loại thực vật này kích hoạt quá trình trao đổi chất vốn có của cơ thể. Chúng là công cụ tuyệt vời hỗ trợ bạn. Tuy nhiên, chúng không phải phép màu. Bạn vẫn cần nỗ lực duy trì chế độ ăn thiếu calo để đốt cháy mỡ thừa".