7 thực phẩm giúp đốt mỡ thừa khi ngủ cho người sau tuổi 50 11/11/2025 07:54

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng 7 loại trà, thực phẩm đơn giản giúp tăng cường trao đổi chất, giảm cân và đốt cháy mỡ ngay cả khi bạn ngủ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Giảm cân và đốt cháy mỡ có thể là một thách thức khi chúng ta già đi, nhưng điều đó không nhất thiết phải khó khăn.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, sau tuổi 45 hoặc 50, quá trình trao đổi chất chậm lại. Vì vậy, việc lựa chọn đúng loại thực phẩm trước khi đi ngủ và áp dụng các thói quen hàng ngày giúp cân bằng lượng đường trong máu, hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Dưới đây là bảy loại thực phẩm và đồ uống tốt nhất để thưởng thức vào buổi tối, giúp đốt cháy chất béo trong khi bạn ngủ.

Trà quế và bạch đậu khấu

Trà quế và bạch đậu khấu không chỉ thơm ngon mà còn giúp bạn cảm thấy bình tĩnh, thoải mái. Điều này rất quan trọng cho quá trình đốt cháy mỡ. Các nghiên cứu cho thấy quế có thể giúp giảm viêm.

Trà quế và bạch đậu khấu giúp cân bằng lượng đường trong máu, làm dịu hệ thần kinh và thúc đẩy thư giãn trước khi đi ngủ.

Trứng luộc chín giúp giảm cân

Trứng thực sự là một trong những siêu thực phẩm của thiên nhiên. Đây là món ăn nhẹ lý tưởng vào buổi tối để tạo cảm giác no và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Một quả trứng luộc chín cung cấp protein tiêu hóa chậm để duy trì sự trao đổi chất ổn định và giảm sự phân hủy cơ bắp qua đêm.

Trà bồ công anh và rau diếp xoăn

Trà bồ công anh và rau diếp xoăn là một thức uống thảo mộc buổi tối dễ chịu, thư giãn, có thể thúc đẩy giảm cân. Theo chuyên gia, dùng loại trà này như một cách tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe gan.

Trà bồ công anh và rau diếp xoăn là chất đắng tự nhiên giúp kích thích gan nhẹ nhàng và tăng cường chuyển hóa chất béo trong khi bạn ngủ.

Mướp đắng

Trà mướp đắng là một thức uống buổi tối khác có thể giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo qua đêm. Loại quả dây leo này chứa các hợp chất có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu.

Trà mướp đắng hoặc cồn thuốc hỗ trợ độ nhạy insulin và thúc đẩy quá trình sử dụng chất béo.

Giấm táo

Giấm táo pha với nước ấm là thức uống lý tưởng để thưởng thức trước khi đi ngủ. Thức uống này giúp cân bằng độ pH, hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế lượng đường trong máu tăng đột biến vào ban đêm. Vì vậy, hãy thưởng thức một chút sau bữa ăn cuối cùng trong ngày.

Dưa cải bắp

Bắp cải lên men này chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nước ép dưa cải bắp cung cấp lợi khuẩn giúp cải thiện sự cân bằng đường ruột và thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo trong khi nghỉ ngơi.

Ớt Cayenne

Một chút cay nồng có thể mang lại điều kỳ diệu cho quá trình trao đổi chất của bạn. Ớt Cayenne còn giúp tăng cường đốt cháy mỡ qua đêm.

Ớt Cayenne hoặc một chút thảo mộc đắng có thể làm tăng nhẹ nhiệt độ cơ thể và tuần hoàn máu, giúp quá trình trao đổi chất được thúc đẩy nhẹ nhàng vào ban đêm.