Người bị axit uric cao cần tránh xa 8 nhóm thực phẩm này 18/12/2025 11:50

(PLO)- Nồng độ axit uric cao có thể âm thầm gây tổn thương khớp và thận nếu không được điều trị.

Việc biết những loại thực phẩm nào làm trầm trọng thêm tình trạng axit uric cao có thể giúp ngăn ngừa các cơn đau dữ dội.

Nguyên nhân gây ra nồng độ axit uric cao. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Nguyên nhân gây ra nồng độ axit uric cao

Axit uric được hình thành khi cơ thể phân giải purin, các hợp chất tự nhiên có trong nhiều loại thực phẩm. Trong điều kiện bình thường, axit uric hòa tan trong máu và được bài tiết qua nước tiểu.

Vấn đề bắt đầu khi quá trình sản sinh tăng lên hoặc quá trình đào thải chậm lại. Axit uric dư thừa sau đó tích tụ, tạo thành các tinh thể sắc nhọn lắng đọng trong khớp, gây viêm và đau dữ dội.

Theo Tiến sĩ Shivram, chuyên gia tư vấn cấp cao về tiết niệu tại Bệnh viện Apollo Spectra (Jaipur), nồng độ axit uric cao không chỉ gây đau khớp.

"Tình trạng tăng axit uric máu kéo dài có thể âm thầm gây tổn thương thận và làm giảm khả năng vận động theo thời gian nếu không được điều trị sớm”, chuyên gia này chia sẻ với Health Shots.

Tầm quan trọng của chế độ ăn uống

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nồng độ axit uric.

Bác sĩ Shivram cho biết: "Sự tăng đột biến axit uric lặp đi lặp lại có liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống. Mặc dù thuốc có thể cần thiết trong một số trường hợp, nhưng lựa chọn thực phẩm thường là cách đầu tiên và hiệu quả nhất để kiểm soát nó”.

8 loại thực phẩm nên tránh nếu nồng độ axit uric cao

Thịt đỏ (thịt cừu, bò, lợn): Thịt đỏ chứa nhiều purin và là nguyên nhân chính làm tăng nồng độ axit uric. Thường xuyên tiêu thụ thịt đỏ làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút và viêm khớp. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo nên hạn chế ăn thịt đỏ và thay thế bằng các loại protein nạc.

Nội tạng động vật (gan, thận, não): Nội tạng động vật chứa hàm lượng purin cực cao và tuyệt đối nên tránh đối với những người có axit uric cao hoặc tiền sử bệnh gút. Ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây ra các cơn đau dữ dội.

Một số loại hải sản: “Tôm, cá mòi, cá cơm và các loại hải sản có vỏ là những tác nhân gây bệnh gút phổ biến. Harvard Health lưu ý rằng các loại cá có hàm lượng purin thấp hơn như cá hồi hoặc cá tuyết là những lựa chọn thay thế an toàn hơn khi ăn với lượng vừa phải”, Tiến sĩ Shivram chia sẻ.

Thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn vặt: Đồ ăn vặt đóng gói sẵn, đồ chiên rán và thức ăn nhanh làm tăng tình trạng viêm nhiễm và rối loạn chuyển hóa. Mặc dù có thể không chứa purin trực tiếp, chúng lại làm trầm trọng thêm tình trạng kiểm soát axit uric và sức khỏe khớp nói chung.

Rượu, đặc biệt là bia: Rượu cản trở khả năng bài tiết axit uric của cơ thể. Bia đặc biệt có hại vì nó chứa purin cùng với rượu, khiến nó trở thành tác nhân kép gây bệnh. Bác sĩ Shivram thường khuyên bệnh nhân bị bệnh gút nên tránh hoàn toàn bia trong những thời kỳ dễ bùng phát bệnh.

Đậu lăng và một số loại đậu khác: Mặc dù có nguồn gốc thực vật, lượng lớn đậu lăng và một số loại đậu khác có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng ở những người nhạy cảm. Kiểm soát khẩu phần ăn là điều quan trọng hơn là tránh hoàn toàn.

Đồ uống có đường và nước ngọt: Đồ uống có đường chứa fructose, chất này trực tiếp làm tăng sản sinh axit uric. Thực tế, fructose là loại carbohydrate duy nhất được biết đến có thể làm tăng nồng độ axit uric. Một nghiên cứu trên Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế chỉ ra rằng đồ uống có đường là một trong những nguyên nhân chính gây tăng axit uric máu.

Các sản phẩm từ sữa có hàm lượng chất béo cao: Sữa nguyên kem, kem và phô mai có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm và nên được hạn chế sử dụng. Các sản phẩm từ sữa ít béo thường dễ dung nạp hơn.

Thay đổi lối sống sớm như uống đủ nước, kiểm soát cân nặng, cân bằng chế độ ăn uống và theo dõi thường xuyên có thể làm giảm đáng kể các đợt bùng phát.