Những thực phẩm làm tăng axit uric và tại sao nên tránh? 04/10/2025 14:36

(PLO)-Tăng axit uric cao trong máu có thể gây ra nhiều khó chịu, dẫn đến các tình trạng đau đớn như bệnh gout và sỏi thận.

Khi cơ thể sản xuất quá nhiều axit uric hoặc không thể đào thải nó một cách hiệu quả, dẫn đến tình trạng gọi là tăng axit uric.

Dưới đây là những loại thực phẩm cần tránh khi bạn đang kiểm soát nồng độ axit uric cao.

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, giảm ăn thịt đỏ có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Thay vì dùng bít tết, hãy thay thế bằng thịt gia cầm nạc hoặc protein từ thực vật,

Các loại nội tạng như gan, thận và lá lách rất giàu chất dinh dưỡng, nhưng chúng cũng cực kỳ giàu purine. Tiêu thụ các loại thịt này có thể làm tăng axit uric. Tìm đến các nguồn protein từ thực vật như đậu và đậu lăng, chúng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà không tạo gánh nặng purine.

Mặc dù hải sản nói chung là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, một số loại nhất định có thể làm tăng axit uric do chứa hàm lượng purine cao. Chọn các loại cá có lượng purine thấp hơn như cá hồi.