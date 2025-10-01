Nên ăn bao nhiêu hạt bí đỏ mỗi ngày? 01/10/2025 08:14

(PLO)-Hạt bí đỏ rất giàu dinh dưỡng nhưng các chuyên gia cảnh báo không nên ăn quá 28-30 gram mỗi ngày để tránh các vấn đề về tiêu hóa.

Theo các chuyên gia, các loại hạt tốt cho sức khỏe sẽ không đầy đủ nếu thiếu hạt bí đỏ (pumpkin seeds). Chúng chứa đầy các chất dinh dưỡng như sắt, kẽm và chất xơ, tất cả đều có lợi cho cơ thể. Ngoài ra, hạt bí đỏ có thể giúp ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ lành vết thương.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100 gram hạt bí đỏ chứa 3,31 mg sắt. Những hạt bí đỏ là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, có thể hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị, một người nên ăn từ 28-30 gram hạt bí đỏ mỗi ngày. Hãy nhớ không vượt quá số lượng khuyến nghị, vì làm như vậy có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Hạt bí đỏ có thể gây đau bụng nếu tiêu thụ với số lượng lớn. Chúng có hàm lượng chất xơ cao.

Theo USDA, 100 gram hạt bí đỏ chứa 18,5 gram chất xơ. Ăn quá nhiều chất xơ có thể gây đầy hơi và chướng bụng. Chúng cũng chứa nhiều dầu béo, nếu ăn vượt quá mức cho phép có thể gây ra chuột rút và đau bụng.