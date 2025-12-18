Tuyến giáp 'biết ơn' nếu bạn ăn những thực phẩm này mỗi ngày 18/12/2025 08:40

(PLO)- Tuyến giáp đóng vai trò chính trong quá trình trao đổi chất, tăng trưởng và phát triển của cơ thể bằng cách liên tục giải phóng hormone vào máu.

Thực phẩm giàu iốt. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, một tuyến giáp khỏe mạnh giúp duy trì cân bằng trao đổi chất, năng lượng, sức khỏe tinh thần và nội tiết tố tổng thể.

TS-BS Manoj Vithlani, cố vấn cao cấp tại Bệnh viện HCG (Ahmedabad, Ấn Độ), nhận định ngoài việc điều trị y tế, chế độ ăn uống hàng ngày tác động đáng kể đến chức năng tuyến giáp. "Ăn đúng các chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ sản xuất hormone, giảm viêm và cải thiện chức năng tổng thể của tuyến giáp", bác sĩ Vithlani nhấn mạnh trên HT Lifestyle.

Dưới đây là 7 nhóm thực phẩm và dưỡng chất quan trọng cho tuyến giáp được chuyên gia khuyến nghị.

Thực phẩm giàu iốt

Iốt là dưỡng chất quan trọng nhất đối với sức khỏe tuyến giáp. "Tuyến giáp cần iốt để sản xuất hormone, ngay cả sự thiếu hụt nhẹ cũng có thể làm chậm quá trình trao đổi chất", theo bác sĩ Vithlani.

Ông khuyên nên bổ sung muối iốt, rong biển, các sản phẩm từ sữa và trứng với lượng vừa phải.

Thực phẩm giàu selen

Cùng với iốt, selen đóng vai trò bảo vệ tuyến giáp, giúp chuyển đổi hormone tuyến giáp không hoạt động (T4) thành dạng hoạt động (T3).

Các nguồn selen tự nhiên bao gồm hạt điều Brazil, hạt hướng dương, cá và ngũ cốc nguyên hạt.

Thực phẩm giàu kẽm

Kẽm hỗ trợ điều hòa hormone và tăng cường hệ miễn dịch. Các thực phẩm như hạt bí ngô, đậu xanh, đậu lăng và hạnh nhân là nguồn cung cấp kẽm dồi dào.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và bảo vệ mô tuyến giáp khỏi tổn thương do các gốc tự do. Các loại rau củ quả nhiều màu sắc như quả mọng, cà chua, rau bina (cải bó xôi), ớt chuông và cà rốt được khuyên dùng.

Chất béo lành mạnh

Chất béo lành mạnh cần thiết cho sự cân bằng hormone và hấp thụ chất dinh dưỡng. Thêm bơ, dầu ô liu, quả óc chó và cá béo (cá hồi, cá thu) vào thực đơn sẽ hỗ trợ chức năng tuyến giáp, đồng thời cải thiện sức khỏe tim mạch.

Protein nạc

Các loại protein nạc gồm thịt gà, cá, phô mai paneer và các loại đậu giúp duy trì quá trình trao đổi chất khỏe mạnh, ngăn ngừa mất cơ - những yếu tố thường bị ảnh hưởng khi rối loạn tuyến giáp.

Ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch, quinoa (diêm mạch) và lúa mì nguyên cám cung cấp năng lượng bền vững và hỗ trợ tiêu hóa, liên quan mật thiết đến sự cân bằng nội tiết tố.

Lưu ý quan trọng

Bác sĩ Vithlani khuyến cáo người bị thiếu iốt cần hạn chế tiêu thụ quá nhiều đậu nành, thực phẩm chế biến sẵn và lượng lớn rau họ cải sống.

"Lựa chọn chế độ ăn uống hợp lý là bước quan trọng để hỗ trợ tuyến giáp. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài, người bệnh cần được chuyên gia thăm khám để có biện pháp điều trị kịp thời", chuyên gia này nói thêm.