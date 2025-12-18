Bắt nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng của nhiều người 18/12/2025 13:15

(PLO)- Lợi dụng là nhân viên ngân hàng, đối tượng đưa ra thông tin gian dối vay tiền rồi chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng.

Ngày 18-12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Tấn Hoàng (30 tuổi, thường trú xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phan Tấn Hoàng nghe công bố quyết định khởi tố.

Trước đó, cơ quan điều tra nhận đơn tố cáo của nhiều người dân về việc Phan Tấn Hoàng lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ liên quan. Kết quả điều tra xác định Hoàng từng là nhân viên chi nhánh ngân hàng ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ). Đối tượng được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh, thẩm định tín dụng và quản lý nợ nên có mối quan hệ với nhiều khách hàng.

Lợi dụng sự tin tưởng, Hoàng nhiều lần vay tiền của khách hàng với lý do thực hiện đáo hạn ngân hàng. Ban đầu, nhân viên này thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi để tạo niềm tin. Tuy nhiên, do chi tiêu không kiểm soát, Hoàng mất khả năng chi trả.

Để có tiền tiêu xài và trả nợ xoay vòng, từ giữa năm 2025, Phan Tấn Hoàng tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc huy động vốn đáo hạn ngân hàng hoặc mượn tiền cho người thân. Nhiều khách hàng quen tin tưởng tiếp tục cho vay khiến số nợ tăng cao, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Tại cơ quan điều tra, Phan Tấn Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan điều tra đề nghị các nạn nhân liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để được giải quyết theo quy định.