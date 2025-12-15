6 loại trái cây giúp bảo vệ và tăng cường chức năng thận 15/12/2025 16:40

(PLO)- Một nghiên cứu cho thấy ăn nhiều trái cây có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận thấp hơn.

Thận làm việc chăm chỉ mỗi ngày để lọc chất thải, cân bằng chất lỏng và duy trì các dưỡng chất thiết yếu. Chế độ ăn uống, đặc biệt là trái cây, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ quan này.

Nho đỏ chứa nhiều resveratrol. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Theo chuyên gia dinh dưỡng Jen Hernandez (Mỹ): "Một nghiên cứu dữ liệu từ hơn 98.000 người tham gia đã phát hiện ra rằng ăn nhiều trái cây giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận từ 6% đến 8%".

Dưới đây là 6 loại trái cây được các chuyên gia đánh giá cao về lợi ích cho thận.

Nho đỏ

Nho đỏ chứa nhiều resveratrol, một hợp chất thực vật hỗ trợ sức khỏe thận. Theo chuyên gia dinh dưỡng Erin Hetrick, resveratrol là chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và giảm viêm, bao gồm cả viêm tại thận.

Loại quả này cũng có hàm lượng kali thấp hơn nhiều loại trái cây khác, là lựa chọn an toàn cho người cần kiểm soát kali. Bạn có thể ăn tươi, để đông lạnh hoặc thêm vào salad.

Táo

"Táo có đặc tính chống viêm và chất xơ hòa tan, giúp giảm mức cholesterol và đường huyết", chuyên gia Hetrick cho biết.

Bác sĩ Raeeda Gheewala bổ sung: "Cả hai lợi ích này đều rất quan trọng đối với bệnh thận do tiểu đường và cao huyết áp". Vì cao huyết áp và tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận, việc kiểm soát chúng qua chế độ ăn (như ăn táo mỗi ngày) giúp bảo vệ chức năng thận hiệu quả.

Quả việt quất

Loại quả này giàu anthocyanin (hợp chất tạo màu xanh đậm) và vitamin C, mang lại khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng giúp chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm làm tổn thương tế bào thận.

"Nghiên cứu chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều trái cây như quả mọng và táo có nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính thấp hơn 16% nhờ các flavonoid", chuyên gia Hernandez nói.

Chanh

Các loại trái cây họ cam quýt cung cấp citrate, giúp giảm sự hình thành sỏi thận (đặc biệt là sỏi canxi oxalat) và tăng cường hydrat hóa.

Việc thêm chanh vào nước uống giúp bạn dễ dàng uống đủ nước hơn – một yếu tố then chốt để thận khỏe mạnh. Ngoài ra, vitamin C trong chanh và chanh dây cũng cung cấp khả năng bảo vệ chống oxy hóa.

Dứa

Dứa là loại trái cây nhiệt đới thường được khuyên dùng cho người bệnh thận nhờ giàu vitamin C, mangan, chất xơ và chứa bromelain – một loại enzyme kháng viêm hiệu quả.

Giống như nho đỏ, dứa có hàm lượng kali thấp, phù hợp với người cần theo dõi lượng kali nạp vào. Vị ngọt tự nhiên của dứa rất thích hợp làm món tráng miệng.

Quả mâm xôi

Quả mâm xôi là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, với khoảng 8 gam chất xơ trong mỗi cốc (khẩu phần ăn).

Thạc sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Alex Evink nhận định: "Chất xơ rất quan trọng trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu và thúc đẩy tiêu hóa. Ổn định đường huyết là yếu tố then chốt để bảo vệ chức năng thận cho bệnh nhân tiểu đường".

Ngoài ra, loại quả này cũng chứa nhiều mangan và chất chống oxy hóa giúp chống viêm.