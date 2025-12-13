5 dưỡng chất giúp trẻ tăng đề kháng, phòng cúm mùa đông hiệu quả 13/12/2025 09:26

(PLO)- Hãy tăng cường hệ miễn dịch cho con bạn với những dưỡng chất thiết yếu này để phòng cúm mùa hiệu quả.

Mùa đông cần bổ sung dưỡng chất để tăng đề kháng, vì thời điểm giao mùa, nhiệt độ giảm mạnh cùng những biến đổi khí quyển khiến con người dễ bị nhiễm trùng do hệ miễn dịch suy yếu.

Vitamin C giúp bảo vệ mô hô hấp khỏi viêm nhiễm trong các bệnh do virus gây ra. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Trong đó, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Do đó, cha mẹ cần tăng cường dinh dưỡng giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm trùng hiệu quả hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Samriddha Dasgupta Sarkar, tư vấn viên tại Practo, đã chia sẻ 5 dưỡng chất quan trọng cần bổ sung vào chế độ ăn của trẻ.

Theo bà Samriddha, cúm mùa và các bệnh nhiễm virus thường phổ biến hơn vào mùa đông, chủ yếu do giảm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và hệ miễn dịch suy yếu.

"Tăng cường hệ miễn dịch của trẻ thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý là một trong những chiến lược phòng ngừa hiệu quả nhất", chuyên gia dinh dưỡng nhận định.

Các dưỡng chất quan trọng như Vitamin C, Vitamin D, men vi sinh, kẽm và chất xơ đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Chuyên gia dinh dưỡng Samriddha khuyến nghị 5 chất dinh dưỡng thiết yếu sau đây

Vitamin C

Đây là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường chức năng của bạch cầu, giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của các bệnh nhiễm trùng. Vitamin C giúp bảo vệ mô hô hấp khỏi viêm nhiễm trong các bệnh do virus gây ra.

Nguồn thực phẩm: Các loại trái cây họ cam quýt (cam, chanh), ổi, dâu tây, kiwi, cà chua, ớt chuông và quả amla.

Vitamin D

Vitamin D hỗ trợ hệ miễn dịch bằng cách tăng cường khả năng chống lại mầm bệnh của các tế bào miễn dịch. Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ít hơn vào mùa đông thường dẫn đến nồng độ vitamin D thấp.

Nguồn thực phẩm: Sữa tăng cường vitamin, trứng, cá (cá hồi, cá mòi), nấm và ngũ cốc tăng cường vitamin.

Men vi sinh

Dưỡng chất này giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, vốn liên quan mật thiết đến hệ miễn dịch. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh giúp tăng khả năng chống lại virus và giảm các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ.

Nguồn thực phẩm: Sữa đông, sữa chua, sữa bơ (chaas), kefir, dưa muối và các loại thực phẩm lên men như bột làm bánh idli và dosa.

Kẽm

Kẽm rất quan trọng cho sự phát triển của tế bào miễn dịch và giúp giảm thời gian mắc cảm lạnh.

Nguồn thực phẩm: Các loại đậu, hạt, ngũ cốc nguyên hạt, trứng, các sản phẩm từ sữa và thịt gà.

Chất xơ

Chất xơ hỗ trợ sức khỏe đường ruột bằng cách nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi và duy trì sự cân bằng tiêu hóa tổng thể, qua đó gián tiếp tăng cường hệ miễn dịch.

Nguồn thực phẩm: Ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ, đậu và yến mạch.