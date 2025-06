5 thức uống buổi sáng giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả khi bụng đói

Theo Josiah Tsg, một vận động viên và người có sức ảnh hưởng với kinh nghiệm dinh dưỡng giúp hàng nghìn người lấy lại vóc dáng cân đối, vừa tiết lộ những công thức đồ uống buổi sáng yêu thích của mình.

Ông khẳng định những thức uống này không chỉ thúc đẩy quá trình trao đổi chất mà còn hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa đáng kể khi được uống vào lúc bụng đói. Dưới đây là 5 thức uống theo gợi ý từ Josiah Tsg.

Nước hạt chia là lựa chọn tuyệt vời để "hỗ trợ tiêu hóa, mang lại kết quả tốt hơn trong hành trình giảm cân cũng như đốt cháy mỡ thừa mà bạn có thể áp dụng.

Cách làm sử dụng 01 thìa hạt chia, 1 cốc nước ấm. Sau đó bạn cho hạt chia vào cốc nước ấm, ngâm vài phút rồi uống.

Đây cũng là một thức uống giúp đốt cháy mỡ thừa mà bạn có thể thử. Sự kết hợp mạnh mẽ này giúp giải độc, hỗ trợ tiêu hóa và đặc biệt là tăng cường quá trình trao đổi chất, đảm bảo bạn sẽ giảm cân. Bạn có thể dùng vài lát chanh, một ít ớt cayenne và pha trong nước ấm.

Thức uống thứ ba được Josiah Tsg chia sẻ đó là gừng. Thức uống này giúp giảm đầy hơi, hỗ trợ tiêu hóa và tăng tốc quá trình trao đổi chất để giảm cân, cũng như đốt cháy mỡ thừa nhanh hơn.

Nguyên liệu là 01 củ gừng lớn, 1 củ nghệ bằng ngón tay cái, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu đen, 1/2 quả chanh cỡ vừa, 1 thìa mật ong. Cách làm: Trộn gừng, nghệ, hạt tiêu đen và nước cốt chanh. Đổ hỗn hợp vào cốc, thêm mật ong, khuấy đều và để trong tủ lạnh qua đêm. Uống khi thức dậy vào buổi sáng lúc bụng đói.

Josiah Tsg cũng khuyến nghị sử dụng giấm táo pha nước ấm. Bởi giấm táo nổi tiếng với đặc tính đốt cháy chất béo, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Từ đó, nó giảm cảm giác thèm ăn, ngăn ngừa việc ăn quá nhiều và tăng cân.

Nguyên liệu bao gồm 2 thìa canh giấm táo (AcV), 1 cốc nước ấm. Cách làm: Đổ 2 thìa giấm táo vào cốc nước ấm, khuấy đều và uống khi thức dậy vào buổi sáng.

Cuối cùng, ông gợi ý sự kết hợp giữa trà xanh và lát của quả chanh. Sự kết hợp này giúp kích thích đốt cháy chất béo, cải thiện tiêu hóa và quá trình giải độc, giúp bạn thấy kết quả rõ rệt hơn trong hành trình giảm cân của mình.

Nguyên liệu là 1 túi trà xanh nguyên chất, vài lát chanh, 1 cốc nước nóng. Cách làm: Rót nước nóng vào cốc, thêm trà xanh và lát chanh. Để nguội một chút và thưởng thức khi còn ấm.