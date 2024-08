5 bài tập cường độ thấp tốt nhất để đốt cháy mỡ nội tạng cho người trung niên

Mỡ nội tạng là mỡ nằm sâu bên trong bụng. Không phải tất cả các bài tập đều phải có cường độ cao và khắc nghiệt khi nói đến việc giảm cân và nhắm vào mỡ nội tạng. Dưới đây là một số bài tập giúp đốt cháy mỡ nội tạng phù hợp với người trung niên.

Đi bộ nhanh là một trong những bài tập tác động thấp dễ thực hiện và hiệu quả để đốt cháy mỡ nội tạng.

Đi bộ nhanh với tốc độ khoảng từ 4-7 km/h. Bắt đầu với mục tiêu đi bộ ít nhất 30 phút mỗi buổi, năm ngày một tuần. Khi sức bền của bạn tăng lên, hãy tăng dần thời gian đi bộ của bạn lên 60 phút mỗi buổi.

Đi bộ nhanh giúp đốt cháy calo, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm đáng kể mỡ nội tạng. Thêm vào đó, đi bộ ngoài trời giúp tăng cường sức khỏe tinh thần và hưởng không khí trong lành.

Bơi lội là bài tập toàn thân tuyệt vời, nhẹ nhàng cho các khớp, rất phù hợp với những người bị đau khớp hoặc chấn thương. Bơi lội thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm săn chắc cơ và giúp đốt cháy mỡ nội tạng đồng thời mang đến sự giải lao sảng khoái.

Bơi lội có hiệu quả trong việc giảm mỡ và tăng cường thể lực tim mạch, tính linh hoạt và sức mạnh tổng thể.

Yoga là một phương pháp luyện tập cổ xưa kết hợp các tư thế vật lý, bài tập thở và thiền để tăng cường sự dẻo dai, sức mạnh và chánh niệm. Để nhắm mục tiêu đốt cháy mỡ nội tạng, hãy tập trung vào các tư thế như plank, tư thế thuyền và tư thế cây cầu.

Tập yoga giúp giảm mức độ căng thẳng, có thể góp phần làm giảm mỡ nội tạng và tăng cường chánh niệm, giúp bạn đưa ra những lựa chọn lối sống tốt hơn. Các kỹ thuật thở sâu và thư giãn trong yoga cũng có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm mức độ cortisol, hỗ trợ thêm cho việc giảm cân.

Pilates là một hệ thống bài tập tác động thấp tập trung vào sức mạnh cốt lõi, sự linh hoạt và điều hòa cơ thể. Một buổi tập Pilates điển hình có thể bao gồm các bài tập như thế vòng chân và plank được thiết kế để tăng cường sức mạnh và cải thiện sức khỏe.

Pilates nhấn mạnh vào các chuyển động được kiểm soát và hơi thở đúng cách, giúp tăng cường trương lực cơ và thúc đẩy chánh niệm. Ngoài ra, các bài tập Pilates nhắm vào nhiều nhóm cơ cùng lúc, tăng lượng calo đốt cháy và cải thiện sự cân bằng cơ tổng thể.

Đạp xe là bài tập tuyệt vời để đốt cháy mỡ nội tạng. Đạp xe cải thiện sức khỏe tim mạch, đốt cháy calo và nhắm mục tiêu vào giảm mỡ nội tạng hiệu quả, đồng thời nhẹ nhàng với các khớp của bạn.

Đạp xe ngoài trời mang lại lợi ích bổ sung là không khí trong lành và cảnh quan thay đổi, giúp bài tập của bạn thú vị hơn và kích thích tinh thần hơn.