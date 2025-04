7 loại thực phẩm gây mất ngủ nên hạn chế

Ngủ ngon rất quan trọng cho sức khỏe, nhưng nhiều người vô tình làm hại giấc ngủ bằng những gì mình ăn. Một số thực phẩm tưởng chừng vô hại lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ, gây mất ngủ hoặc khiến bạn không ngủ sâu.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm phổ biến nhất âm thầm gây mất ngủ và cách chọn lựa thông minh hơn để có giấc ngủ tốt.

Caffeine rõ ràng gây rối loạn giấc ngủ, và không chỉ có trong cà phê. Bất cứ thứ gì chứa caffeine đều có thể kích thích, ngăn chặn adenosine (chất hóa học gây buồn ngủ).

Nghiên cứu cho thấy caffeine khiến bạn ngủ thêm 9 phút và tỉnh táo thêm 12 phút sau khi ngủ thiếp đi. Do đó, nên ngừng dùng caffeine ít nhất 8 tiếng trước khi ngủ để đảm bảo chất lượng giấc ngủ.

Đồ ăn vặt nhiều đường có thể gây mất ngủ. Nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa việc tăng lượng đường và chất lượng giấc ngủ kém. Ngoài ra, đường có thể gây dao động lượng đường trong máu khi bạn ngủ. Điều này khiến bạn tỉnh táo hơn và tăng cortisol.

Rượu có thể khiến bạn buồn ngủ, nhưng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ lại khác. Dù một ly rượu vang có thể giúp thư giãn, nghiên cứu cho thấy rượu làm gián đoạn giấc ngủ sau khi tác dụng an thần ban đầu hết.

Một đánh giá gần đây trên Maturitas cho thấy rượu có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh.

Những thực phẩm này có thể gây vấn đề tiêu hóa, cản trở giấc ngủ ngon và thậm chí gây mất ngủ.

Một số người bị trào ngược axit thấy rằng thực phẩm cay hoặc có tính axit có thể làm gián đoạn giấc ngủ và làm tăng triệu chứng. Ngoài ra, người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) có thể cần tránh thực phẩm nhiều chất xơ vào buổi tối, vì chúng có thể làm trầm trọng thêm triệu chứng tiêu hóa và gây khó ngủ.

Đồ ăn béo khó tiêu và ăn chúng trước khi ngủ có thể khiến bạn khó chịu và bồn chồn suốt đêm. Nghiên cứu cho thấy đồ ăn nhiều chất béo, như đồ chiên hoặc thịt mỡ, mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, có thể gây đầy hơi và gây mất ngủ.

Ngoài tăng cân và sức khỏe kém, đồ ăn chế biến sẵn còn ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ. Theo phân tích tổng hợp năm 2023 trên Nutrition, đồ ăn chế biến sẵn chứa nhiều đường, chất béo không lành mạnh và các thành phần nhân tạo có thể làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.

Thanh năng lượng và đồ ăn nhẹ thường được quảng cáo là lựa chọn lành mạnh để tăng năng lượng nhanh, nhưng nhiều loại chứa caffeine, đường và chất kích thích tiềm ẩn có thể gây hại cho giấc ngủ.