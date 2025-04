Cảnh báo 5 tác hại của việc ăn quá nhiều muối 15/04/2025 18:10

Nếu bạn thường xuyên ăn mặn hoặc có thói quen nêm nếm thêm muối vào thức ăn, hãy cẩn trọng với những tác động tiêu cực sau đây.

Muối là gia vị không thể thiếu, giúp món ăn đậm đà và tham gia vào nhiều chức năng quan trọng của cơ thể nhưng việc ăn quá nhiều muối lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Gây tích nước, phù nề

Khi bạn ăn quá nhiều muối cơ thể sẽ phản ứng bằng cách giữ lại nước để cân bằng nồng độ natri trong máu. Lượng nước dư thừa này gây ra tình trạng tích nước, dẫn đến phù nề (sưng) ở các bộ phận như mắt cá chân, bàn tay, mặt và gây cảm giác nặng nề, khó chịu toàn thân. Đây chính là lý do bạn thường cảm thấy người "nặng" hơn sau một bữa ăn nhiều muối.

Gây mệt mỏi, uể oải

Lượng natri cao trong cơ thể làm xáo trộn sự cân bằng chất lỏng tinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tế bào và cơ quan.

Điều này có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi, uể oải, thiếu năng lượng và suy giảm khả năng tập trung mà không rõ nguyên nhân. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy kiệt sức sau bữa ăn, rất có thể thủ phạm là lượng muối dư thừa.

Gây đầy hơi, khó tiêu

Như đã đề cập, ăn quá nhiều muối dẫn đến tích nước, không chỉ ở các bộ phận cơ thể mà còn trong đường ruột. Điều này gây ra cảm giác chướng bụng, đầy hơi rất khó chịu.

Với những người vốn có vấn đề về tiêu hóa, tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, ăn quá nhiều muối cũng có thể liên quan đến các vấn đề khác như ợ nóng hoặc táo bón.

Gây đau đầu

Việc ăn quá nhiều muối có thể gây mất nước nhẹ do cơ thể cần nhiều nước hơn để xử lý lượng natri dư thừa. Tình trạng mất nước này, dù chỉ ở mức độ nhẹ, cũng có thể là nguyên nhân gây ra các cơn đau đầu, bao gồm cả chứng đau nửa đầu hoặc đau đầu do căng thẳng. Do đó, nếu bạn ăn thực phẩm nhiều muối, hãy nhớ uống đủ nước để bù lại.

Tăng huyết áp và các nguy cơ tim mạch

Đây là một trong những tác hại nguy hiểm và phổ biến nhất của việc ăn quá nhiều muối. Natri dư thừa làm tăng khối lượng tuần hoàn (do giữ nước) và có thể gây co mạch máu, buộc tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể.

Tình trạng này kéo dài dẫn đến tăng huyết áp - yếu tố nguy cơ hàng đầu của các bệnh tim mạch nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ và cả bệnh thận.

Nhận biết những tác hại tiềm ẩn của việc ăn quá mặn là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Hãy chủ động giảm lượng muối trong khẩu phần ăn hàng ngày bằng cách hạn chế nêm nếm, đọc kỹ nhãn dinh dưỡng trên thực phẩm chế biến sẵn và ưu tiên các loại thực phẩm tươi sống. Những thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe lâu dài của bạn.