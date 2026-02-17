Vì sao ăn những thực phẩm rẻ tiền này lại giúp phổi khỏe? 17/02/2026 10:16

Việc duy trì lá phổi khỏe mạnh đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe tổng thể của con người trong bối cảnh các yếu tố gây hại như khói thuốc lá, độc tố môi trường và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh đang ngày càng phổ biến.

Các tình trạng bệnh lý như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và xơ phổi có thể làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống, nhưng các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients đã chỉ ra rằng thay đổi lối sống, đặc biệt là một chế độ ăn giàu dinh dưỡng, có thể giúp bảo vệ phổi và giảm bớt các tổn thương.

Những thay đổi đơn giản trong thói quen hàng ngày có thể cải thiện chức năng hô hấp và giảm thiểu tác động tiêu cực từ ô nhiễm môi trường.

Các loại rau lá xanh như rau chân vịt và cải xoăn là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa dồi dào, giúp giảm viêm và chống lại các hạt có hại trong cơ thể.

Bên cạnh đó, các loại hạt như hạnh nhân và óc chó chứa nhiều vitamin E giúp bảo vệ màng tế bào khỏi bị tổn thương, và việc tiêu thụ các loại hạt mỗi ngày có thể hỗ trợ phổi trước tác hại của không khí ô nhiễm.

Các loại gia vị quen thuộc như nghệ và gừng cũng mang lại lợi ích lớn nhờ đặc tính kháng viêm, trong đó hoạt chất curcumin trong nghệ giúp hỗ trợ sức khỏe phổi còn gừng có khả năng hỗ trợ phân hủy chất nhầy trong đường hô hấp.

Chế độ ăn bổ sung các loại cá béo như cá hồi, cá mòi và cá thu cung cấp axit béo omega-3 dồi dào, một thành phần đã được Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ chứng minh là có khả năng cải thiện chức năng phổi và giảm viêm nhiễm.

Các loại quả mọng như việt quất và dâu tây cũng được khuyến khích sử dụng thường xuyên nhờ hàm lượng vitamin C và flavonoid cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm căng thẳng oxy hóa.

Để bảo vệ phổi một cách toàn diện, các chuyên gia khuyến nghị mọi người nên cắt giảm thực phẩm chế biến sẵn chứa chất bảo quản và thay thế bằng thực phẩm nguyên bản như ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc.

Ngoài chế độ ăn uống, việc uống đủ nước mỗi ngày giúp làm loãng chất nhầy trong hệ hô hấp, tạo điều kiện thuận lợi để tống các hạt bụi bẩn và độc tố ra ngoài.