5 loại trái cây tăng cường miễn dịch và kéo dài tuổi thọ 04/11/2025 14:27

Trái cây được xem là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. Bà Michiko Tomioka, chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia về tuổi thọ nổi tiếng, sinh ra và lớn lên tại Nara, Nhật Bản, gần đây đã chia sẻ năm loại trái cây đặc biệt. Các loại quả này giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe, theo CNBC đưa tin.

Chuyên gia dinh dưỡng người Nhật Michiko Tomioka chia sẻ năm loại trái cây giúp tăng cường khả năng miễn dịch và kéo dài tuổi thọ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Từ táo đến sung, dưới đây là năm loại trái cây chúng ta nên tiêu thụ hàng ngày để có một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh hơn.

Ai cũng biết tầm quan trọng của Vitamin C đối với sức khỏe cơ thể cũng như làn da. Bà Tomioka khuyên bạn nên ăn các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh và chanh xanh. Ngoài hương vị chua nhẹ, những loại trái cây này còn giàu kali và chất xơ. Chúng cũng chứa các chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào.

Thay vì uống nước cam, bà Tomioka khuyên bạn nên ăn cả quả, vì nước cam có thể thiếu chất xơ. Bà cũng khuyên dùng cả vỏ cam và chanh, do chúng chứa canxi, thiamine và folate.

Quả Sung

Bà Tomioka cho rằng quả sung rất quan trọng đối với sức khỏe phụ nữ. Loại quả này có hoa bên trong và rất bổ dưỡng, nhưng thường bị bỏ qua. Ngoài việc giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, sung còn chứa ficin, một loại enzyme hỗ trợ các vấn đề tiêu hóa. Chúng cũng có thể kiểm soát cholesterol và hỗ trợ giảm viêm.

Táo

Có lẽ mọi chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trên thế giới đều khuyên nên ăn táo vì giá trị dinh dưỡng cao, và bà Tomioka cũng không ngoại lệ. Chứa đầy prebiotic và probiotic, táo rất giàu polyphenol, chất xơ, kali và vitamin C. Chuyên gia dinh dưỡng cho rằng táo có đặc tính chống ung thư, hỗ trợ chức năng não và hệ miễn dịch. Hãy ăn táo cả vỏ để hấp thụ tối đa chất xơ cho sức khỏe đường ruột.

Tất cả các loại quả mọng

Là món ăn sáng được ưa chuộng trên toàn cầu, bà Tomioka gợi ý bạn nên ăn tất cả các loại quả mọng để có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Từ dâu tây, mâm xôi đen, nam việt quất, hay mâm xôi đỏ, bạn có thể làm sinh tố hoặc chỉ cần thêm chúng vào bát ăn sáng. Các loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa, giàu chất xơ và vitamin, ít chất béo, giúp cải thiện sức khỏe não bộ và tim mạch.

Quả hồng

Hồng là một loại quả ăn được được trồng ở các nước như Nhật Bản và Trung Quốc. Bà Tomioka chia sẻ rằng có hai loại hồng: loại chát (phải chín hoàn toàn) và loại không chát (nên ăn trước khi chín). Hồng thường được dùng trong các món ngọt Nhật Bản hoặc ăn khô cùng rau củ. Hồng rất giàu vitamin A và C, chứa nhiều kali, chất xơ và polyphenol. Loại quả này tốt cho mắt và da, đồng thời giúp kiểm soát huyết áp và cholesterol.