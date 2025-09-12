Uống cà phê vào buổi sáng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tăng tuổi thọ 12/09/2025 09:10

(PLO)- Một nghiên cứu gần đây cho thấy thói quen uống cà phê vào buổi sáng có thể mang lại những lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên, đặc biệt là trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và kéo dài tuổi thọ.

Podcast:

Podcast: Uống cà phê vào buổi sáng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tăng tuổi thọ

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí European Heart Journal cho thấy, những người uống cà phê chủ yếu vào buổi sáng (trước 12 giờ trưa) có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 31% so với những người không uống cà phê. Ngược lại, việc uống cà phê rải rác cả ngày không mang lại lợi ích tương tự.

Tại sao cà phê buổi sáng lại tốt hơn?

Các chuyên gia cho rằng, uống cà phê buổi sáng phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể, chu kỳ thức dậy, hoạt động và nghỉ ngơi, trong khi tiêu thụ vào cuối ngày có thể làm rối loạn giấc ngủ, gây bồn chồn và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Ngoài ra, những người uống từ 2–3 ly cà phê buổi sáng có mức giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch rõ rệt hơn so với những người chỉ uống một ly hoặc ít hơn.

Nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc uống cà phê vào buổi sáng chính là chìa khóa vàng để giảm nguy cơ mắc bệnh tim và kéo dài tuổi thọ.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng đây là dữ liệu quan sát, cần thêm các nghiên cứu quy mô và chuyên sâu hơn để xác định cơ chế chính xác cũng như khẳng định mối quan hệ nhân – quả.

Lời khuyên dành cho người yêu thích cà phê

Cà phê từ lâu đã được chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ não bộ đến tim mạch. Nghiên cứu này mở ra một góc nhìn mới, không chỉ uống bao nhiêu mà uống vào thời điểm nào trong ngày cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Nếu bạn là người yêu thích cà phê, hãy cân nhắc thưởng thức vào buổi sáng để tối ưu hóa lợi ích sức khỏe, theo Healthline.