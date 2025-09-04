7 loại thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa rụng tóc cho nam giới 04/09/2025 11:01

(PLO)- Bằng cách bổ sung những thực phẩm này vào thực đơn, bạn sẽ cung cấp đầy đủ dưỡng chất để ngăn ngừa rụng tóc và nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe từ bên trong.

Theo The Times of India, mái tóc khỏe đẹp luôn là niềm mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, tình trạng rụng tóc lại khá phổ biến và gây ra nhiều lo lắng. Một trong những cách hiệu quả nhất để chống lại rụng tóc chính là xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh. Theo The Times of India, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nang tóc, kích thích mọc tóc và giảm gãy rụng.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để ngăn ngừa rụng tóc và nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe:

Trứng

Đây là nguồn cung cấp dồi dào protein và biotin, hai dưỡng chất thiết yếu giúp tóc chắc khỏe từ chân tóc đến ngọn.

Rau bina (rau chân vịt)

Giàu sắt và các loại vitamin A, C, rau bina giúp nuôi dưỡng da đầu và thúc đẩy tóc phát triển.

Khoai lang

Chứa nhiều beta-carotene, một hợp chất mà cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A để duy trì mái tóc khỏe mạnh.

Ảnh: Pexels

Các loại hạt

Cung cấp axit béo omega-3 và vitamin E, các loại hạt giúp tóc chắc khỏe và bóng mượt hơn.

Đậu lăng

Là nguồn giàu folate, sắt và protein, đậu lăng hỗ trợ duy trì sức khỏe nang tóc.

Quả bơ

Chứa nhiều chất béo lành mạnh và vitamin E, giúp tóc được cấp ẩm và trở nên đàn hồi.

Quả mọng

Những loại quả này rất giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, giúp tăng cường sản xuất collagen để sợi tóc thêm chắc khỏe.