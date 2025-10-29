Trái cây khô và bệnh tiểu đường: Nên ăn gì và tuyệt đối tránh gì? 29/10/2025 17:28

(PLO)- Trái cây khô là nguồn dinh dưỡng dồi dào nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng ở người mắc bệnh tiểu đường.

Bài viết cung cấp hướng dẫn chuyên môn về những loại trái cây khô và các loại hạt người bệnh nên ưu tiên hoặc tránh xa.

Cơ chế trái cây khô gây tăng đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Trái cây khô và các loại hạt (hạnh nhân, óc chó, hạt điều...) thường được xem là món ăn vặt lành mạnh. Chúng giàu protein, chất xơ, chất béo lành mạnh và các dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh tiểu đường, việc tiêu thụ một số loại trái cây khô cần được kiểm soát nghiêm ngặt. Lý do là khi trái cây được sấy khô, lượng đường tự nhiên (fructose, glucose) trong chúng bị cô đặc lại, khiến chúng ngọt hơn và có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu nếu ăn không điều độ.

Cơ chế trái cây khô gây tăng đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường

Theo chuyên gia dinh dưỡng, nguyên nhân chính gây ra lượng đường trong máu cao ở bệnh nhân tiểu đường là do tuyến tụy sản xuất không đủ insulin để điều hòa glucose trong máu.

Bệnh tiểu đường nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng thần kinh, mạch máu và các cơ quan khác. Việc kiểm soát đường huyết thông qua chế độ ăn uống, tập thể dục và dùng thuốc là yếu tố sống còn để ngăn ngừa các biến chứng này.

Rủi ro từ trái cây khô đối với người bệnh:

Quá trình sấy khô loại bỏ nước khỏi trái cây tươi, làm cô đặc các chất dinh dưỡng, nhưng đồng thời cũng làm cô đặc lượng đường tự nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc, cùng một khối lượng, trái cây khô chứa nhiều đường hơn trái cây tươi.

Ngoài ra, một số loại trái cây khô có chỉ số đường huyết (GI) cao, khiến chúng dễ dàng làm tăng lượng đường huyết nhanh chóng. Do đó, người bệnh tiểu đường cần tiêu thụ chúng một cách cẩn trọng và điều độ.

Những loại trái cây khô cần tuyệt đối tránh

Một số loại trái cây khô có thể gây nguy hiểm vì lượng đường tự nhiên bị cô đặc quá mức trong quá trình sấy. Người bệnh tiểu đường nên ăn với khẩu phần rất nhỏ hoặc tránh hoàn toàn các loại như quả sung, quả chà là, anh đào khô, chuối khô, xoài khô và trái cây kẹo.

Ăn nhiều các loại thực phẩm này có thể nhanh chóng làm tăng lượng đường trong máu, gây khó khăn cho việc kiểm soát bệnh lý.

Các lựa chọn trái cây khô an toàn cho người bệnh

Không phải tất cả trái cây khô đều bị cấm đối với người bệnh tiểu đường. Vẫn có những lựa chọn an toàn hơn, thường là các loại hạt khô ít đường và giàu chất xơ, có thể được tiêu thụ ở mức độ vừa phải và thậm chí giúp kiểm soát đường huyết.

Các loại hạt này bao gồm:

Hạnh nhân, vốn giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, giúp làm chậm quá trình hấp thụ glucose;

Quả óc chó, nổi tiếng với hàm lượng chất béo Omega-3 và protein cao, hỗ trợ tích cực cho sức khỏe tim mạch;

Hạt dẻ cười, chứa chất xơ và protein, có khả năng giúp ổn định đường huyết khi được ăn đúng khẩu phần;

Hạt điều, cung cấp chất béo lành mạnh, cung cấp năng lượng mà không làm tăng đường huyết đột ngột.

Đậu phộng, giàu protein và chất béo, góp phần kiểm soát lượng đường trong máu.

Lời khuyên quan trọng:

Các loại hạt này chứa nhiều chất xơ, protein và chất béo lành mạnh, giúp làm chậm quá trình hấp thụ glucose vào máu. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần và lựa chọn các loại hạt có chỉ số đường huyết (GI) thấp để tận hưởng lợi ích dinh dưỡng mà không gây ảnh hưởng xấu đến đường huyết.