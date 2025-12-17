Cực sốc: Không tin nổi trọng tài “cướp” bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam 17/12/2025 20:27

(PLO)- Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines đã diễn ra với nhịp độ cao, nhiều tình huống hấp dẫn, nhưng lại bị phủ bóng bởi một quyết định gây tranh cãi nghiêm trọng của tổ trọng tài, khiến người hâm mộ và các cầu thủ Việt Nam không khỏi bức xúc.

Trong suốt hiệp một, đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin, tổ chức lối chơi mạch lạc và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Phút 29, từ một pha lên bóng bên cánh phải, Vạn Sự thực hiện quả tạt chuẩn xác vào khu vực cấm địa.

Bích Thùy di chuyển thông minh từ tuyến hai, bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào lưới thủ môn McDaniel trong sự vỡ òa của các cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì trọng tài biên bất ngờ phất cờ báo việt vị, khiến bàn thắng hợp lệ của Việt Nam không được công nhận.

Qua những góc quan sát trên sân, có thể thấy Bích Thùy đứng hoàn toàn trên hàng phòng ngự Philippines. Cô thậm chí còn ở vị trí thấp hơn trung vệ đối phương và cách hậu vệ biên một khoảng khá xa. Quyết định sai lầm này khiến các cầu thủ Việt Nam sững sờ, còn ban huấn luyện và khán giả không giấu được sự ngỡ ngàng. Bàn thắng bị từ chối đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, khi họ mất đi lợi thế quan trọng trong một trận chung kết có tính chất quyết định.

Bích Thùy không thể việt vị trong tình huống này. Ảnh: CCL.

Trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định các cô gái Việt Nam hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận tranh huy chương vàng. Ông nhấn mạnh đây là trận đấu cuối cùng của SEA Games 33, nơi toàn đội sẽ chiến đấu bằng tất cả quyết tâm và sự tập trung cao nhất. Nhà cầm quân kỳ cựu cũng dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ, khi cho rằng Philippines là đội bóng mạnh, có nền tảng thể lực và thể hình vượt trội, từng đánh bại chủ nhà để tiến vào chung kết.

Về phía các cầu thủ, thủ môn Kim Thanh cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý. Cô nhấn mạnh Việt Nam sẽ phát huy sở trường phối hợp ngắn, di chuyển linh hoạt và tận dụng tối đa các pha bật tường, chọc khe để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Vạn Sự cùng đồng đội không hiểu nổi quyết định của trọng tài. Ảnh: CCT.

Kim Thanh cũng chia sẻ rằng sau thất bại trước Philippines ở vòng bảng, toàn đội đã rút ra nhiều bài học quý giá và sẵn sàng tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của ban huấn luyện để hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng.

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Philippines Mark Torcaso bày tỏ sự hào hứng trước trận chung kết. Ông khẳng định toàn đội rất tôn trọng Việt Nam và hiểu rằng đây sẽ là một thử thách lớn. Dù vậy, ông cho biết các học trò sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo và niềm tự hào dân tộc.