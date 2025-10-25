Điều gì xảy ra với chứng đau dạ dày khi bạn ăn gừng? 25/10/2025 13:41

(PLO)- Nghiên cứu khoa học cho thấy gừng có thể giúp làm dịu cơn đau dạ dày, buồn nôn, đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa khác.

Gừng đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để làm dịu cơn đau dạ dày, buồn nôn, đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa khác. Sự thật là có bằng chứng khoa học vững chắc về khả năng làm dịu đường ruột của gừng.

Nghiên cứu khoa học cho thấy gừng có thể giúp làm dịu cơn đau dạ dày, buồn nôn, đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa khác. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Gừng có thể giúp giảm đau bụng không?

Gừng có thể giúp làm dịu cơn đau dạ dày cho nhiều người. Bởi gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học gọi là gingerols và shogaols, giúp thư giãn các cơ ở đường tiêu hóa, giảm viêm và thúc đẩy quá trình vận chuyển thức ăn, khí qua dạ dày, ruột dễ dàng hơn.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng gừng giúp đẩy nhanh quá trình làm rỗng dạ dày – quá trình đưa thức ăn từ dạ dày vào ruột non – giúp giảm đầy hơi, chướng bụng và khó chịu ở vùng bụng trên.

Vì gừng có thể giúp thức ăn di chuyển dọc theo đường tiêu hóa hiệu quả hơn nên nó đặc biệt hữu ích cho chứng đau dạ dày liên quan đến tiêu hóa chậm hoặc buồn nôn nhẹ.

Các hợp chất trong gừng làm giảm viêm ruột

Sự thoải mái mà gừng mang lại không chỉ đến từ trí óc mà còn ở cấp độ tế bào. Các thành phần hoạt chất chính của gừng, bao gồm gingerol, shogaol và zingerone, hoạt động thông qua một số cơ chế trong ruột.

Những chất này làm giảm viêm niêm mạc dạ dày bằng cách ngăn chặn hoạt động của các hóa chất gây viêm. Các hợp chất này cũng giúp dạ dày sản xuất mucin, một chất bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi bị tổn thương do axit.

Gừng có thể làm giảm buồn nôn và đau bụng

Gừng còn tác động lên các thụ thể serotonin (5-HT3) trong ruột và não, giúp điều hòa cảm giác buồn nôn và nhu động ruột – những yếu tố chính quyết định cảm giác của dạ dày sau khi ăn.

Ngoài ra, tác dụng ngăn canxi nhẹ của gừng còn giúp thư giãn các cơ trơn của đường tiêu hóa, làm giảm chuột rút và hỗ trợ quá trình vận chuyển thức ăn và khí bình thường, ông cho biết.

Gừng có thể hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa tổng thể

Ngoài việc làm dịu cơn đau dạ dày, gừng còn có thể hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa nói chung.

Đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của gừng có thể giúp duy trì môi trường tiêu hóa cân bằng, có khả năng làm giảm các triệu chứng trong các tình trạng như viêm dạ dày, bệnh viêm ruột và hội chứng ruột kích thích kèm theo tiêu chảy.

Cách sử dụng gừng an toàn cho bệnh đau dạ dày

Gừng nhìn chung là an toàn, nhưng không phải dành cho tất cả mọi người.

Sau đây là một số mẹo giúp bạn tận dụng tối đa thực phẩm bổ sung gừng:

Chọn dạng phù hợp: Uống viên nang gừng 500 miligam hai lần mỗi ngày vì đây là một trong những lựa chọn đáng tin cậy và dễ dung nạp nhất.

Cẩn thận với đường: Gừng kết tinh, kẹo nhai và viên ngậm có thể hữu ích, nhưng thường chứa nhiều đường. Mặc dù bia gừng là một bài thuốc dân gian phổ biến, nhưng nhiều loại lại chứa rất ít hoặc không có gừng thật.

Một số người nên thận trọng: Vì gừng có thể có tác dụng làm loãng máu nhẹ, những người đang dùng thuốc chống đông máu nên thận trọng khi sử dụng. Phụ nữ mang thai có thể dùng gừng để giảm buồn nôn một cách an toàn, nhưng nên dùng ở mức độ vừa phải.

Bỏ qua nếu bạn bị trào ngược axit: Gừng đôi khi có thể làm các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn.