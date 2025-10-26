Ăn dâu tây mỗi ngày có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tiền tiểu đường 26/10/2025 10:01

(PLO)- Ăn dâu tây mỗi ngày có thể giúp giảm đường huyết, tăng đề kháng insulin và cải thiện sức khỏe, giải pháp tự nhiên cho người có nguy cơ tiền tiểu đường.

Podcast:

Ăn dâu tây mỗi ngày có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tiền tiểu đường



Theo NDTV, tiền tiểu đường là một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng nhưng thường bị lãng quên, khi lượng đường trong máu cao hơn mức bình thường nhưng chưa đủ để chẩn đoán là bệnh tiểu đường loại 2.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phần lớn người mắc tiền tiểu đường không hề hay biết về tình trạng của mình, dẫn đến nguy cơ cao mắc các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Nhu cầu về các giải pháp đơn giản, hiệu quả, đặc biệt là thông qua chế độ ăn uống, để kiểm soát xu hướng gia tăng của tiền tiểu đường đang ngày càng cấp thiết. Một nghiên cứu đột phá gần đây đã chứng minh dâu tây chính là một giải pháp tiềm năng.

Dâu tây cải thiện sức khỏe tiền tiểu đường

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Antioxidants đã phân tích tác động của việc tiêu thụ dâu tây sấy đông đối với các chỉ dấu sức khỏe quan trọng ở người trưởng thành mắc tiền tiểu đường.

Kết quả chính của nghiên cứu:

Việc ăn dâu tây sấy đông hàng ngày trong vòng 12 tuần đã mang lại những cải thiện đáng kể sau:

- Giảm đáng kể lượng đường huyết lúc đói.

- Cải thiện độ nhạy Insulin (giúp tế bào phản ứng tốt hơn với insulin).

- Giảm mức độ viêm (ví dụ: giảm protein C phản ứng).

- Tăng cường khả năng chống oxy hóa.

- Giảm cân nặng/Chỉ số khối cơ thể (BMI).

Những phát hiện này cho thấy dâu tây là một lựa chọn thực phẩm thiết thực để kiểm soát đường huyết lúc đói và tăng cường khả năng chống oxy hóa cho cơ thể.

Bí mật của dâu tây và các hợp chất mạnh mẽ của chúng

Dâu tây được mệnh danh là một "siêu anh hùng" sinh học nhờ các hợp chất mạnh mẽ của chúng:

- Polyphenol/Anthocyanin (Chất chống oxy hóa mạnh)

Đây là những hợp chất tạo nên màu sắc phong phú của dâu tây. Chúng là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm nhiễm, từ đó góp phần làm giảm nguyên nhân gốc rễ của tình trạng kháng insulin.

- Ellagitannin và chất xơ

Các hợp chất hoạt tính sinh học này giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường trong cơ thể, góp phần ổn định lượng đường trong máu và cải thiện sức khỏe đường ruột.

- Chỉ số đường huyết thấp

Dâu tây có chỉ số đường huyết thấp và ít carbohydrate, nghĩa là chúng không gây tăng đột biến lượng đường trong máu sau khi ăn.

Một cốc dâu tây mỗi ngày có thể giúp ổn định đường huyết và tăng cường sức khỏe, bí quyết tự nhiên cho người tiền tiểu đường. Ảnh: AI

Khẩu phần và cách bổ sung thực tế

Khẩu phần lý tưởng: Khoảng 2,5 khẩu phần mỗi ngày, tương đương với một cốc dâu tây tươi lớn.

Dâu tây tươi hay đông lạnh?

Mặc dù dâu tây tươi là lựa chọn hàng đầu, nhưng giá trị dinh dưỡng của dâu tây đông lạnh cũng rất cao.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm chỉ ra rằng dâu tây đông lạnh có thể giữ lại đến 90% hàm lượng vitamin C, trong khi dâu tây tươi có thể mất 50% vitamin C sau một tuần bảo quản.

Điều này khẳng định rằng việc tiêu thụ dâu tây quanh năm (kể cả dạng đông lạnh) là quan trọng để duy trì lợi ích sức khỏe.

Dâu tây không phải là giải pháp thay thế tuyệt đối cho các phác đồ điều trị y tế. Tuy nhiên, việc bổ sung dâu tây vào chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng là một bước đơn giản và hiệu quả để tận dụng lợi ích chống oxy hóa, cải thiện kiểm soát đường huyết và tăng cường sức khỏe tổng thể, đặc biệt đối với người trưởng thành có nguy cơ tiền tiểu đường.