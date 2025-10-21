Nghiên cứu mới: Ăn xoài mỗi ngày rất tốt cho người tiền tiểu đường 21/10/2025 18:23

(PLO)- Nghiên cứu cho thấy việc ăn xoài mỗi ngày có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu ở người mắc tiền tiểu đường.

Mặc dù xoài có hàm lượng đường tự nhiên tương đối cao, loại trái cây này vẫn cung cấp dồi dào chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Nghiên cứu khoa học gần đây đã chỉ ra rằng việc ăn xoài mỗi ngày có thể giúp duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định.

Nghiên cứu cho thấy việc ăn xoài mỗi ngày có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu ở người mắc tiền tiểu đường. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Xoài giúp điều chỉnh lượng đường trong máu

Một nghiên cứu mới đã đánh giá tác động của thói quen ăn xoài mỗi ngày (cụ thể là một quả xoài cỡ trung bình hàng ngày) đối với lượng đường trong máu ở những người mắc tiền tiểu đường – tình trạng đặc trưng bởi sự suy giảm khả năng phản ứng của cơ thể với đường (kháng insulin).

Các nhà khoa học lưu ý rằng mặc dù nhiều người kiêng loại quả này do lượng đường cao, xoài vẫn chứa các hợp chất có lợi như chất xơ, Vitamin C, carotenoid và polyphenol (như mangiferin, quercetin và axit gallic). Các hợp chất này được chứng minh có liên quan đến việc cải thiện độ nhạy insulin và giảm tình trạng viêm.

Trong nghiên cứu kéo dài 24 tuần, những người tham gia được chia thành hai nhóm: một nhóm tiêu thụ 300 gram xoài mỗi ngày và nhóm còn lại ăn thanh granola có lượng calo tương đương. Kết quả cho thấy sự cải thiện đáng kể về độ nhạy insulin và đường huyết lúc đói ở nhóm tiêu thụ xoài, ủng hộ khuyến nghị ăn xoài mỗi ngày.

Cơ chế xoài duy trì lượng đường trong máu ổn định

Xoài chứa nhiều chất xơ. Chất xơ giúp kiểm soát đường huyết trong bữa ăn bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Xoài cũng có chỉ số đường huyết thấp, ít có khả năng gây tăng đường huyết đột ngột. Đây là yếu tố quan trọng giải thích lợi ích của việc ăn xoài mỗi ngày.

Các chuyên gia dinh dưỡng giải thích rằng cơ thể con người phản ứng với thực phẩm dựa trên "ma trận thực phẩm" – tức là cách các chất dinh dưỡng được đóng gói và tương tác với nhau, chứ không chỉ dựa trên một chất dinh dưỡng đơn lẻ. Nghiên cứu này là một minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Kết hợp xoài với protein để tối ưu hiệu quả

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người mắc tiền tiểu đường nên kết hợp trái cây với nguồn protein trong bữa ăn.

Việc kết hợp thực phẩm có đường tự nhiên như xoài với protein giúp cơ thể hấp thụ đường chậm hơn. Sự hấp thụ đường huyết chậm hơn sẽ giảm thiểu tác động đến lượng đường trong máu, mang lại lợi ích đặc biệt quan trọng cho những người mắc tiền tiểu đường. Vì vậy, việc ăn xoài mỗi ngày vẫn là một lựa chọn lành mạnh.