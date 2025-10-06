iBONE FiSiO: Nơi gửi trọn niềm tin của bệnh nhân cơ xương khớp 06/10/2025 08:15

(PLO)- Hơn 5 năm qua, Hệ thống chuyên khoa cơ xương khớp iBONE FiSiO đã thăm khám và điều trị hiệu quả cho hàng triệu bệnh nhân mắc bệnh lý về cơ xương khớp, giúp người bệnh tìm lại niềm vui và sống khỏe mỗi ngày.

Bệnh lý cơ xương khớp ảnh hưởng lớn đến đời sống người bệnh.

iBONE FiSiO - Vì một cộng đồng khỏe mạnh

iBONE FiSiO ra đời với sứ mệnh mang đến giải pháp điều trị cơ xương khớp toàn diện, bền vững và an toàn. Trung tâm đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại cùng quy trình khoa học. Mỗi liệu trình đều xây dựng dựa trên nguyên nhân gốc rễ, giúp phục hồi chức năng toàn diện chứ không chỉ dừng lại ở việc điều trị triệu chứng.

Những vấn đề cơ xương khớp phổ biến và hệ lụy

Ngày nay, bệnh cơ xương khớp không còn là “nỗi lo tuổi già” mà đang dần trẻ hóa, ảnh hưởng đến cả học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người lao động. Một số nhóm bệnh điển hình được iBONE FiSiO chú trọng điều trị gồm:

● Rối loạn khớp thái dương hàm (TMJ): Gây đau nhức, mỏi hàm, đau đầu và hạn chế cử động. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh có thể tác động đến cả hệ thần kinh.

● Thoát vị đĩa đệm: Căn bệnh mà nhân nhầy chèn ép lên rễ thần kinh, gây đau lan xuống tay, chân, thậm chí mất cảm giác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động.

● Đau cổ, vai, gáy mãn tính: Bệnh thường xuất phát từ thói quen sinh hoạt, tư thế làm việc sai, khiến chất lượng giấc ngủ và tinh thần suy giảm.

● Cong vẹo cột sống: Bệnh do thói quen ngồi, làm việc sai tư thế, diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ qua. Nếu không phát hiện sớm có thể ảnh hưởng vóc dáng, chiều cao, thậm chí chức năng hô hấp – tuần hoàn.

● Đau thắt lưng: Phổ biến ở người lớn tuổi, phụ nữ sau sinh hoặc lao động nặng, khiến vận động bị hạn chế lâu dài.

Phương pháp điều trị toàn diện tại iBONE FiSiO

Mỗi bệnh nhân khi đến iBONE đều được tiếp cận bằng lộ trình cá nhân hóa. Triết lý của iBONE FiSiO là khôi phục khả năng tự chữa lành của cơ thể, hạn chế tối đa việc lạm dụng thuốc hay phẫu thuật xâm lấn. Quy trình điều trị bao gồm:

Đến với iBONE FiSiO, người bệnh được thăm khám kỹ lưỡng.

1. Thăm khám chuyên sâu bằng công nghệ hình ảnh học hiện đại.

2. Lập kế hoạch điều trị cá nhân, phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp và mục tiêu phục hồi.

3. Trị liệu thủ công bởi chuyên gia nhiều kinh nghiệm, kết hợp bài tập phục hồi chức năng.

4. Theo dõi – điều chỉnh liên tục để đảm bảo hiệu quả tối ưu.

Niềm tin bệnh nhân đặt vào iBONE FiSiO đến từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, y đức cao cùng hệ thống thiết bị công nghệ tiên tiến: phân tích tư thế, máy trị liệu sóng xung kích, kéo giãn cột sống không xâm lấn, hệ thống hỗ trợ tập luyện phục hồi… Không gian điều trị được thiết kế ấm cúng, riêng tư nhưng vẫn chuyên nghiệp, giúp người bệnh yên tâm thư giãn trong suốt quá trình.

Nhiều bệnh nhân từng thất vọng vì điều trị sai cách, từng sống chung với cơn đau mãn tính, nay đã trở lại công việc và thể thao sau khi đồng hành cùng iBONE FiSiO.

Hành trình vì sức khỏe cộng đồng iBONE FiSiO khởi nguồn từ phòng khám Đông y năm 2005 do Lương y quân đội Vũ Đăng Thái sáng lập – Phó Chủ tịch Hội Đông y Quận Bình Tân, từng nhận nhiều huân chương và tích cực hoạt động thiện nguyện.

Năm 2020, phòng khám đổi tên thành iBONE FiSiO, do BS. Vũ Phan Thái Sơn kế thừa, ứng dụng công nghệ châu Âu hiện đại. Đến 2025, iBONE FiSiO có 3 cơ sở tại TP.HCM, dẫn đầu cả nước trong điều trị TMJ lệch mặt với hơn 4.600 ca/năm, đồng thời quy tụ đội ngũ cố vấn đa chuyên khoa, mang đến phác đồ toàn diện.