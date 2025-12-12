Giá vàng trong nước tăng vượt 40% so với giá thế giới 12/12/2025 07:56

(PLO)- Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới tăng khoảng 52 triệu đồng/ounce, đà tăng của giá vàng trong nước còn mạnh hơn khi vàng miếng SJC và nhẫn 9999 đã cộng thêm tới trên 70 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh kết hợp nguồn cung trong nước khan hiếm đã đẩy chênh lệch giá nội - ngoại lên kỷ lục. Tuy nhiên, các ngân hàng đầu tư lớn tại Mỹ vẫn lạc quan về triển vọng kim loại quý trong năm tới.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Mở phiên giao dịch ngày 12-12, giá vàng thế giới ghi nhận nhịp tăng mạnh. Đến 7 giờ sáng (giờ Việt Nam), giá đã bật lên ngưỡng 4.280 USD/ounce. Mức này tăng thêm khoảng 65 USD/ounce, tương ứng tăng 2 triệu đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.

Dù chưa quay lại đỉnh cũ, đây là mức giá cao nhất của vàng trên thị trường “ngoại” trong hai tháng qua.

Tại thị trường trong nước, chiều qua giá vàng miếng tại Công ty SJC đóng cửa ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng, đây là mức giá đơn vị này giảm 200.000 đồng/lượng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng thế giới tăng khoảng 1.650 USD/ounce, tương đương gần 52 triệu đồng/lượng (chưa thuế, phí). Trong nước, đà tăng thậm chí còn mạnh hơn. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đã cộng thêm hơn 70 triệu đồng/lượng.

Không chỉ tăng nhanh hơn thế giới, chênh lệch giá giữa hai thị trường cũng bị kéo giãn và duy trì ở mức cao bất thường suốt thời gian dài.

Đầu năm nay, vàng thế giới dao động quanh 2.630 USD/ounce (khoảng 81 triệu đồng/lượng). Lúc đó, chênh lệch giữa giá vàng "ngoại" quy đổi với vàng miếng SJC chỉ từ 3 - 3,5 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, vàng thế giới đã lên tới khoảng 135,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng trong nước tăng mạnh hơn đã đẩy mức chênh lệch lên hơn 20 triệu đồng/lượng, có thời điểm lên tới 23 triệu đồng.

Khách hàng mua vàng từ đầu năm đến nay đã kiếm lời được 70 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: T.L

2026 sẽ là năm vàng “tạo sóng”?

Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) vừa công bố báo cáo Triển vọng thị trường hàng hóa. Đơn vị này dự báo giá vàng năm 2026 sẽ lập đỉnh mới nhờ sức mua từ ngân hàng trung ương, đồng USD suy yếu và bất ổn địa chính trị.

Wells Fargo nhận định giá vàng và kim loại công nghiệp nhiều khả năng tiếp tục tăng trong năm 2026. Ngân hàng vẫn thận trọng với thị trường hàng hóa nói chung do nguồn cung dầu thô dồi dào kìm hãm nhóm năng lượng. Tuy vậy, vàng là ngoại lệ nổi bật, nằm trong số ít mặt hàng có khả năng tăng trưởng mạnh.

Lực mua từ các ngân hàng trung ương là động lực chính thúc đẩy giá hai năm qua và sẽ duy trì trong năm 2026. Các yếu tố cốt lõi như lạm phát dai dẳng, rủi ro an ninh tài chính vẫn hiện hữu.

Bên cạnh đó, đồng USD được dự báo ổn định ở mức thấp khi Fed duy trì lộ trình cắt lãi suất. Điều này kích thích nhu cầu mua vàng, bao gồm cả dòng vốn chảy vào các quỹ ETF.

"Lịch sử cho thấy mỗi chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Fed đều đóng vai trò như chất xúc tác mạnh, thường kéo giá vàng tăng liên tục trong khoảng 18 tháng sau đó", Wells Fargo nhận định.

Ngân hàng này dự báo giá vàng 2026 có thể tăng thêm 5,8% - 10%, tương ứng vùng giá 4.500 - 4.700 USD/ounce. Trong khi đó, Tập đoàn tài chính Goldman Sachs vừa nâng dự báo giá vàng 2026 từ 4.300 USD/ounce lên 4.900 USD/ounce.

Tính theo tỉ giá ngân hàng thương mại hiện nay, giá vàng thế giới năm sau có thể đạt từ 143 - 156 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế phí.

Ông Sameer Samana, Trưởng bộ phận Cổ phiếu toàn cầu và Tài sản thực của Viện Đầu tư Wells Fargo, cho biết bối cảnh vĩ mô hiện rất thuận lợi cho vàng. Lãi suất giảm đồng nghĩa USD yếu hơn, trong khi rủi ro địa chính trị cao tạo môi trường lý tưởng cho kim loại quý.

"Khi lãi suất thực giảm, người nắm giữ vàng không còn mất nhiều chi phí cơ hội như trước, đây là yếu tố mạnh mẽ thúc đẩy nhu cầu mua vàng. Nhiều khả năng USD sẽ suy yếu trong 12–15 tháng tới, hoặc ít nhất đi ngang và cả hai kịch bản đều tích cực cho vàng", ông lý giải.

"Với mức độ rủi ro khó lường hiện nay, ngày càng nhiều nhà đầu tư hiểu rằng họ cần những tài sản ngoài cổ phiếu và vàng đang đáp ứng đúng nhu cầu đó", ông nhấn mạnh.

Goldman Sachs dự báo các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vàng mạnh, trung bình 80 tấn năm 2025 và 70 tấn năm 2026, nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giữ an toàn trước biến động kinh tế toàn cầu.