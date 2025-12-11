Giá vàng tại thị trường trong nước diễn biến lạ 11/12/2025 15:16

(PLO)- Giá vàng SJC bất ngờ lao dốc sau phiên tăng nóng, trong khi vụ tiệm vàng Kim Nguyên Bảo “biến mất” sau khi nhận cọc online tiếp tục phơi bày rủi ro giao dịch vàng trên mạng.

Giá vàng trong nước bất ngờ lao dốc sau phiên tăng “nóng”. Đến 15 giờ ngày 11-12, vàng miếng SJC đảo chiều giảm mạnh, phổ biến giảm 200.000 đồng/lượng, riêng một số điểm bán hạ tới 600.000 đồng/lượng.

Vàng miếng giảm mạnh, vàng nhẫn ngược chiều tăng giá

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 152,5 – 154,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Dù vậy, mức giảm này vẫn chưa bù đắp được mức tăng 1 triệu đồng/lượng trong phiên trước đó.

Các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt đưa giá vàng miếng về 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ mức 154,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Riêng hệ thống Mi Hồng ghi nhận diễn biến khác biệt khi giá mua vào giảm 200.000 đồng nhưng giá bán ra giảm sâu tới 600.000 đồng/lượng, còn 153,3 - 154,5 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với xu hướng đi xuống của vàng miếng, giá vàng nhẫn trơn lại tiếp tục leo thang tại nhiều thương hiệu lớn. Tập đoàn Phú Quý tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, nâng giá lên 150,2 - 153,2 triệu đồng/lượng.

PNJ và Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng mỗi chiều. Trong đó, Công ty PNJ neo giá mua bán ở mức 150 - 153 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu lên 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng trồi sụt thất thường. Nếu mở cửa giá vàng ngoại bật lên 4.227 USD/ounce thì vài giờ sau lại giảm 13 USD/ounce, đưa giá giao ngay xuống 4.214 USD/ounce.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định tiếp tục cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất, đưa biên độ điều hành xuống 3,5% - 3,75%/năm. Đây là chất xúc tác mạnh khiến thị trường vàng toàn cầu biến động rõ rệt trong phiên hôm nay. Động thái nới lỏng chính sách lần thứ ba trong năm của FED củng cố kỳ vọng về chu kỳ giảm lãi suất sâu hơn nhằm hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.

Giá vàng trong nước trồi sụt thất thường. Ảnh: T.L

Theo các chuyên gia, việc giảm lãi suất lập tức gây áp lực lên đồng USD, qua đó tạo điều kiện cho giá vàng bật tăng. Chỉ số USD-Index (DXY) sáng nay tiếp tục suy yếu, lùi về 98,5 điểm, giảm 0,24% so với phiên liền trước. Mức giảm này phản ánh dòng vốn đang rời bỏ USD để tìm đến các tài sản phòng thủ.

Trong bối cảnh đồng bạc xanh suy yếu và kỳ vọng lãi suất tiếp tục giảm trong các quý tới, vàng được hưởng lợi mạnh, duy trì vai trò trú ẩn an toàn. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết trong nước, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 134,6 triệu đồng/lượng, tạo chênh lệch đáng kể so với giá vàng miếng trong nước.

Rủi ro mua vàng online

Những ngày gần đây, vụ việc liên quan đến tiệm vàng Kim Nguyên Bảo thu hút sự chú ý khi nhiều khách hàng đồng loạt phản ánh đã chuyển khoản đặt cọc mua vàng online nhưng chủ tiệm bất ngờ "biến mất". Điều đáng nói, hình thức giao dịch trực tuyến vốn đang được nhiều cửa hàng vàng áp dụng lại trở thành điểm yếu khiến người mua dễ bị chiếm đoạt tài sản.

Qua phản ánh ban đầu, nhiều khách hàng đã đặt mua vàng qua ứng dụng, website hoặc Facebook của tiệm vàng Kim Nguyên Bảo. Sau khi thanh toán đặt cọc và đến ngày hẹn nhận vàng, họ phát hiện cửa hàng đã đóng cửa, bảng hiệu gỡ bỏ, thậm chí có nơi đã treo biển cho thuê mặt bằng. Hầu hết khách hàng đều không thể liên lạc với chủ tiệm.

Công an TP.HCM xác nhận đã tiếp nhận nhiều đơn tố giác và đang tiến hành xác minh dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Một số nạn nhân cho biết họ đã chuyển khoản hàng chục triệu đồng nhưng hiện không biết tìm ai để đối chất. Với những dấu hiệu hiện hữu, cơ quan chức năng nghiêng về khả năng có hành vi lừa đảo có tổ chức, dù kết luận cuối cùng vẫn phải chờ kết quả điều tra.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia tài chính ngân hàng nhận định mua vàng online qua mạng xã hội, fanpage hoặc website không rõ nguồn gốc là môi trường rất dễ bị kẻ gian lợi dụng. Những lời rao “giá rẻ bất thường”, “chiết khấu cao” thường là mồi nhử đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của người dân.