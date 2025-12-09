Giá đôla tự do bất ngờ 'rơi' nhanh 09/12/2025 15:41

(PLO)- Giá đôla chợ đen tiếp tục lao dốc mạnh, rơi hơn 600 đồng so với đỉnh tháng trước, trong khi tỉ giá tại ngân hàng lại nhích nhẹ, kéo mức chênh lệch giữa hai thị trường thu hẹp nhanh hiếm thấy.

Ngày 9-12, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh tăng 3 đồng tỉ giá trung tâm, đưa mức niêm yết lên 25.155 đồng/USD. Với biên độ +/-5%, tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong vùng 23.897 - 26.412 đồng/USD.

Tại các ngân hàng, giá USD cũng nhích nhẹ theo đà đi lên của tỉ giá trung tâm. Vietcombank nâng giá mua bán lên 26.142 - 26.412 đồng/USD, tăng 3 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, Eximbank giữ mức 26.160 - 26.412 đồng/USD.

So với đầu tháng 12, giá USD ở chiều mua vào đã tăng khoảng 30 đồng, trong khi giá bán gần như đứng yên. Tính từ đầu năm, mỗi USD trên thị trường chính thức đã tăng 920 đồng ở chiều mua và 850 đồng ở chiều bán, tương đương mức tăng 3,3 - 3,5%.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tiếp tục hạ nhiệt. Giá giao dịch hiện ở mức 27.295 - 27.425 đồng/USD, thấp hơn 665 đồng so với đầu tháng 11, thời điểm USD chợ đen vượt 28.090 đồng/USD. Diễn biến trái chiều giữa hai thị trường khiến mức chênh lệch giá bán USD giữa ngân hàng và thị trường tự do rút ngắn đáng kể, từ khoảng 1.600 đồng xuống còn 1.013 đồng.

TS Cấn Văn Lực cho rằng, tỉ giá USD/VND cả năm nay chỉ tăng khoảng 3,5%. Ảnh minh họa

Nhận định về nguyên nhân khiến tỉ giá USD/VND tăng trong thời gian vừa qua, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính cho biết: Trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế giảm khoảng 8% so với đầu năm, thì thông thường VND phải có xu hướng tăng giá. Thế nhưng, trên thực tế VND vẫn mất giá. Điều này đến từ các nguyên nhân sau.

Trước hết, là do tăng trưởng nhập khẩu của Việt Nam đang cao hơn so với tăng trưởng xuất khẩu, khiến thặng dư thương mại hàng hóa thu hẹp so với năm trước.

“Năm ngoái thặng dư thương mại đạt 25 tỉ USD, còn năm nay chúng tôi dự báo chỉ dưới 20 tỷ USD”, ông nói. Bên cạnh đó, cán cân dịch vụ vẫn trong tình trạng thâm hụt.

Tiếp đến, yếu tố thứ hai là câu chuyện về thuế quan tiếp tục là yếu tố gây lo ngại đối với nhà đầu tư trong nhiều tháng đầu năm. Dù tâm lý đã ổn định hơn gần đây, nhưng những quan ngại này vẫn có tác động nhất định đến tỷ giá.

Cuối cùng là với chủ trương duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Ngân hàng Nhà nước cũng kéo theo mặt bằng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng hiện chỉ tương đương với lãi suất USD trên thị trường quốc tế. Điều này tạo ra sự dịch chuyển nhất định của dòng ngoại tệ ra khỏi Việt Nam, nhất là với các doanh nghiệp FDI, họ chọn chuyển lợi nhuận về nước họ để hưởng mức lãi suất cao hơn thay vì để lại tiền ở Việt Nam hưởng lãi suất VND thấp. Chưa kể, một số doanh nghiệp xuất khẩu, vốn có nguồn thu bằng USD lớn lại lựa chọn giữ lại ngoại tệ chờ tỉ giá lên.

Bên cạnh đó, chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế thời gian qua liên tục duy trì ở mức cao, lên tới 18 - 20 triệu đồng/lượng làm gia tăng nguy cơ buôn lậu vàng, gây nên tác động nhất định đến tỉ giá.

"Tuy nhiên, tỉ giá sẽ “dễ thở” hơn trong thời gian tới khi nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách cuối cùng của năm 2025. Tính chung, cả năm nay, tỉ giá USD/VND sẽ tăng đâu đó khoảng 3,5%", TS Lực nhấn mạnh.