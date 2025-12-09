Một doanh nghiệp đề xuất vé casino cho người Việt chỉ 50 triệu đồng/năm, không phải mỗi tháng 09/12/2025 17:52

(PLO)- Một doanh nghiệp kiến nghị giữ nguyên mức vé casino cho người Việt là 1 triệu đồng/ngày và đề xuất mức 50 triệu đồng/năm, thay vì theo tháng như phương án của Bộ Tài chính.

Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh casino đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất cho người Việt Nam được vào chơi tại điểm kinh doanh casino đáp ứng các quy định.

Theo đó, người Việt sẽ phải mua vé với mức giá 2,5 triệu đồng theo ngày hoặc 50 triệu đồng theo tháng. Con số này gấp 2-2,5 lần mức đang áp dụng.

Góp ý về dự thảo Nghị định, Công ty TNHH dự án Hồ Tràm kiến nghị giữ nguyên mức vé ngày là 1 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị này đề xuất mức 50 triệu đồng áp dụng theo năm, thay vì theo tháng như phương án của Bộ Tài chính.

Lý giải, Công ty TNHH dự án Hồ Tràm cho rằng mức vé này được tham chiếu từ quy định Casino Control (Entry Levy) Regulations của Singapore, quốc gia hiện áp dụng mức vé 150 SGD/24 giờ và 3.000 SGD/năm/người (tương đương khoảng 3 triệu đồng/24 giờ và 60 triệu đồng/năm).

Theo Công ty TNHH dự án Hồ Tràm, việc duy trì mức giá 50 triệu một năm sẽ đảm bảo tính khả thi, sức cạnh tranh với các thị trường khu vực, đồng thời khuyến khích người chơi hợp pháp trong nước lựa chọn kênh casino được cấp phép. Điều này sẽ góp phần hạn chế hoạt động casino trái phép, tối đa hóa nguồn thu ngân sách từ vé và thuế.

Ngoài doanh nghiệp này, Công ty Đầu tư và phát triển Phú Quốc cũng kiến nghị mức thấp hơn của Bộ Tài chính. Cụ thể, đơn vị này cho rằng giá vé 24 giờ nên là 1,5 triệu đồng hoặc 35 triệu đồng/tháng. Mức này thấp hơn khoảng 30-40% so với đề xuất của Bộ Tài chính.

Một doanh nghiệp đề xuất vé casino cho người Việt chỉ 50 triệu đồng/năm, không phải mỗi tháng. Ảnh minh họa: AI

Bộ Tài chính không đồng tình

Trả lời các kiến nghị trên, Bộ Tài chính bày tỏ ý kiến không đồng tình. Theo Bộ này, tăng giá như đề xuất nhằm đảm bảo tương quan so với mức hiện nay và không khuyến khích người không đủ năng lực tài chính vào chơi casino.

Bộ Tài chính cũng phản hồi nội dung này đã được báo cáo và được cấp có thẩm quyền cho ý kiến. Bộ khẳng định quy định về năng lực tài chính này phù hợp với xu hướng quốc tế, điều kiện thực tế, hạn chế chảy máu ngoại tệ do thủ tục hành chính phức tạp.

Bộ Tài chính cũng cho hay mức giá vé vào chơi casino cho người bản địa nêu trên được Chính phủ Singapore tính toán dựa trên mức thu nhập cá nhân trung bình tháng toàn quốc gia, thói quen chi tiêu của người dân Singapore tại các nước bên ngoài Singapore như: Malaysia, Macao, Campuchia...