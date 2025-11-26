Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại Phú Quốc và Hồ Tràm 26/11/2025 18:14

(PLO)- Chính phủ chính thức cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc, tỉnh An Giang kể từ ngày 26-11.

Ngày 26-11, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 8/2025/NQ-CP về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino, có hiệu lực thi hành từ ngày 26-11.

Cụ thể, Nghị quyết cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang) kể từ ngày 26-11.

Đồng thời, thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Hồ Tràm (TP.HCM ) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 26-11; tại dự án Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Nghị quyết cũng nêu rõ, việc quản lý người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino, kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh casino tại các dự án casino theo quy định trên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16-1-2017 của Chính phủ về kinh doanh casino hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Kết thúc thời gian thí điểm, dự án casino Hồ Tràm và Vân Đồn dừng cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino cho đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Với doanh nghiệp thực hiện dự án casino, Nghị quyết yêu cầu có trách nhiệm tổ chức kinh doanh, quản lý người Việt Nam đủ điều kiện chơi casino bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh casino.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh: An Giang, Quảng Ninh, Chủ tịch UBND TP.HCM và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.