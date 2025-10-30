Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Sa chân vào casino từ bữa tiệc buffet đón 2 em ở nước ngoài về 30/10/2025 17:42

(PLO)- Vụ đánh bạc ngàn tỉ, nữ bị cáo khai biết đến casino King Club từ bữa tiệc buffet đón 2 em ở nước ngoài về; từ lần đó, bị cáo này đánh bạc gần 10 triệu USD.

Chiều 30-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc gần 2.600 tỉ đồng tại King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội). HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.

Tại phiên toà, trả lời HĐXX về lý do biết đến sới bạc, các bị cáo cho biết, quá trình uống cà phê, tiếp đối tác, hoặc ở tại khách sạn và thấy “người ra người vào” King Club nên họ cũng tham gia.

Về số tiền mang đi đánh bạc, các bị cáo khai mỗi lần họ thường mang mang theo vài chục triệu đồng, có trường hợp mang theo vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, mỗi lần đánh bạc họ thường chơi nhiều lần trên nhiều máy, tham gia và thoát ra liên tục dẫn đến số tiền cộng dồn lên tới hàng chục tỉ đồng cho một lần chơi.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HOÀNG HUY

Bị cáo Lê Thị Nga (sinh năm 1968, ở Hà Nội) khai bị cáo hay ship hàng đến khách sạn Pullman, từ đó bị cáo vào chơi. Nữ bị cáo thừa nhận đã đánh bạc 73 lần với tổng số tiền hơn 741.000 USD, thua hơn 12.000 USD.

Bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (sinh năm 1962, ở Hà Nội) bị cáo buộc đánh bạc 67 lần, tổng số tiền gần 10 triệu USD, lần chơi nhiều nhất bị cáo đã sử dụng hơn 595.000 USD, tương đương hơn 14 tỉ đồng.

Khai tại tòa, bà Mai nói lý do biết đến sòng bạc King Club là do đến tầng 1 khách sạn Pullman uống cà phê với bạn và được mọi người nói cho biết có trò chơi trúng thưởng.

Đầu năm 2022, bà Mai mở thẻ tại King Club, mỗi lần đi đánh bạc, bà Mai mang theo 50 triệu đồng.

Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo khai chỉ mang theo 50 triệu đồng nhưng tại sao lần đánh bạc nhiều nhất lên tới hơn 14 tỉ đồng? Bà Mai nói rằng “tôi không có nhiều tiền thế” và lý giải số tiền nhiều là do đánh nhiều lần, cộng dồn, tính cả tiền bỏ ra và tiền thắng bạc.

Về nguồn tiền đánh bạc, bà Mai khai đó là tiền kinh doanh tích lũy từ năm 2020, sau khi nghỉ hưu thì đi chơi.

Bị cáo Trần Minh Sự (sinh năm 1963, Hà Nội) thừa nhận, từ khoảng tháng 2-2024 đến tháng 6-2024, đã đánh bạc 86 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 3 triệu USD, lần chơi nhiều nhất hơn 131.000 USD (tương đương 3 tỉ đồng).

Bà Sự khai có 2 em ở nước ngoài về nên gia đình tổ chức tiệc buffet tại khách sạn Pullman. Do 2 em (có quốc tịch nước ngoài) vào chơi nên bà Sự cũng vào chơi.

Ban đầu, người ta không cho bà Sự vào chơi nhưng các em bà Sự nói nếu không cho vào thì tất cả đi về. Vì vậy, người ta đã cho bà Sự vào. Khi vào chơi, bà Sự cho xem CMND là được. Sau này, khi có tiền thì bà Sự lại vào chơi, nếu hết tiền thì thôi.

Tuy nhiên, lần nhiều nhất bị cáo này mang theo khoảng 100 triệu đồng, sau khi thoát ra - vào lại nhiều trò nên cộng dồn thành số tiền như trên.

Bị cáo này khai thêm, mục đích chơi để giải trí vì tuổi đã cao, nhàn rỗi không có gì làm nên mới có hành động sai lầm.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Thanh Bách (sinh năm 1972, Hà Nội) khai nhận từ ngày tháng 2-2024 đến tháng 6-2024, đã đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Roulette, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 3,4 triệu USD. Trong đó, lần chơi nhiều nhất 111.440 USD (tương đương 2,6 tỉ đồng).

Tuy nhiên, số tiền lần nhiều nhất bị cáo này mang từ nhà đi đánh là khoảng từ 100 - 200 triệu đồng. Đây cũng là một trong số hiếm lần bị cáo có thể giành chiến thắng với số tiền khoảng 2 tỉ đồng.